Активно раскачивают ситуацию в Сербии огромное количество НКО. Их накачивают деньгами для радикализации протестов. Совсем недавно, к слову, мы наблюдали подобное и в Грузии.

Не остаются в стороне и многочисленные недоСМИ, которые позиционируют себя как выступающие за демократические ценности. В их числе и экстремистская "Радио Свобода", которая совсем недавно лишилась многомиллионного финансирования со стороны американского правительства, развенчав тем самым миф о своей независимости и непредвзятости.

Примечательно, что вскрываются все новые и новые нелицеприятные факты о ее деятельности. Выяснилось, что американское правительство вывозило в США и страны Южной Америки нацистских преступников. Многих из них устраивались на "Радио Свободу". Это подтверждали сами руководители этого "независимого СМИ" с финансированием от ЦРУ (фрагмент этой информации прозвучал в программе "60 минут" в 1982 году).

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Станислав Станкевич - пособник нацистов, предатель родины. До войны он работал учителем польского языка и литературы в школе, а в 1941 году добровольно пошел на службу к немецким оккупационным властям. Станкевич активно служил на благо Третьего рейха - на его руках осталась кровь тысяч убитых евреев Борисовского гетто.

Еще один нацистский преступник - Виллис Хазнерс, который укрылся в США. С первых дней нацистской оккупации он служил во вспомогательных батальонах полиции, а потом в полиции порядка Риги.