3.72 BYN
3.01 BYN
3.40 BYN
Какие документы нужны школьникам и студентам для работы на летних каникулах: разъяснение Минтруда
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какие документы потребуются школьникам и студентам для временного трудоустройства в период летних каникул.
Как отметили в ведомстве, сейчас подходящий момент для подготовки к летней подработке.
Молодым людям понадобятся следующие документы:
• направление от службы занятости;
• паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
• справка об обучении в образовательном учреждении;
• медицинская справка по форме 1 здр/у-10;
• трудовая книжка (если она уже есть);
• заявление о приеме на работу;
• для подростков 14-16 лет - письменное разрешение одного из родителей, усыновителей или попечителей.
Для поиска работы в свободное от учебы время молодежь может обратиться в службу занятости по месту жительства или в свое учебное заведение, где окажут необходимую поддержку.
В Беларуси подростки могут начинать работать с 14 лет, но до 16 лет это возможно только с согласия одного из родителей. С 16 лет молодые люди вправе самостоятельно принимать решение о трудоустройстве.
Для несовершеннолетних действуют ограничения по рабочему времени: подростки 14-16 лет могут работать не более 23 часов в неделю (в каникулы - до 4 часов 36 минут в день, выполняя только легкую работу), а с 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (до 7 часов в день).
В Минтруда рассказали, как получить господдержку и средства для открытия собственного дела
С начала 2025 года более 200 человек в Беларуси уже стали индивидуальными предпринимателями благодаря госсубсидиям
Закон запрещает привлекать лиц младше 18 лет к ночным сменам, сверхурочной работе, а также к труду в выходные и праздничные дни. Перед началом работы несовершеннолетние обязаны пройти медицинский осмотр. Зарплата за полностью отработанный месяц должна быть не ниже минимальной - 726 белорусских рублей.