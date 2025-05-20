Какие документы нужны школьникам и студентам для работы на летних каникулах: разъяснение Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какие документы потребуются школьникам и студентам для временного трудоустройства в период летних каникул.

Как отметили в ведомстве, сейчас подходящий момент для подготовки к летней подработке.

Молодым людям понадобятся следующие документы:

• направление от службы занятости;

• паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

• справка об обучении в образовательном учреждении;

• медицинская справка по форме 1 здр/у-10;

• трудовая книжка (если она уже есть);

• заявление о приеме на работу;

• для подростков 14-16 лет - письменное разрешение одного из родителей, усыновителей или попечителей.



Для поиска работы в свободное от учебы время молодежь может обратиться в службу занятости по месту жительства или в свое учебное заведение, где окажут необходимую поддержку.

В Беларуси подростки могут начинать работать с 14 лет, но до 16 лет это возможно только с согласия одного из родителей. С 16 лет молодые люди вправе самостоятельно принимать решение о трудоустройстве.

Для несовершеннолетних действуют ограничения по рабочему времени: подростки 14-16 лет могут работать не более 23 часов в неделю (в каникулы - до 4 часов 36 минут в день, выполняя только легкую работу), а с 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (до 7 часов в день).

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