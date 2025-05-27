Какие возможности открывают студенческие отряды БРСМ для молодежи?

Совсем скоро наступит любимое время года для молодежи - лето. Это прекрасная возможность не только отдохнуть, но и подзаработать. Студенческие отряды предоставляют такую возможность. Будь то строитель, инженер, медик или педагог - каждый может выбрать профессию по своему вкусу.

Участники смогут ознакомиться с работой изнутри, оценить ее плюсы и минусы, а также получить приятный бонус в виде заработка. Уже заключено около тысячи договоров на более чем 14 тысяч рабочих мест. Всего в этом году для участников студотрядов предусмотрено более 58 тысяч вакансий.

Дарья - магистрант столичного педагогического вуза. Теорию полученных на первых курсах знаний на протяжении нескольких лет активно применяет на практике. Такую возможность для девушки открыл педагогический студенческий отряд. Сегодня уверенно находит общий язык с детьми, а оттачивание профессиональных навыков совмещает с неплохим заработком. Этим летом Дарья в четвертый раз станет вожатой в оздоровительном лагере "Зубренок". А вот Иван Русин, студент БРУ, уже успел поработать на МАЗе, Гомсельмаше и "Атланте". На сборке холодильного оборудования планирует работать и этим летом.

В этом году на базе предприятий и организаций уже выделено более 58 тыс. рабочих мест для участников студотрядов. В десант бойцов уже записались около 25 тыс. ребят. И это число только растет, так как интерес к этому движению у молодежи. Возможностей становится еще больше, когда трудовые проекты выходят на республиканский уровень.

Студотрядовцы внесли свой вклад на многих важнейших для страны объектах - от строительства БелАЭС до реконструкции Августовского канала. Но наши бойцы принимают участие в строительстве значимых объектов и за рубежом. Основным партнером для Беларуси в трудоустройстве ребят стала соседняя Россия.