Карасев: Мы видим ползучую безжалостную европейскую оккупацию Молдовы
В Молдове незадолго до выборов альтернативные партии запретили по надуманным причинам. За 2 дня до выборов 2 партии "Сердце Молдовы" и "Великая Молдова" были исключены из голосования. Жители Приднестровья проголосовать в полной мере не смогли. Там было роздано всего 10 тыс. бюллетеней. А в день выборов все пограничные переходы закрыли.
Это другое | Итоги парламентских выборов в Молдове. Как режим Майи Санду борется с оппозицией
В Молдове подвели итоги парламентских выборов, но гражданам страны от этого легче не стало С одной стороны получилась очередная победа диаспор, но не тех, кому важно процветание государство здесь и сейчас. Со второй - эти выборы сложно назвать демократическими. В новой "демократии" по-европейски - все решают самоназначенные элиты и деньги, но не народ. - Как режим Майи Санду подавляет оппозицию? - Почему гражданка Румынии стала президентом Молдовы? - Что происходит с журналистами, которые осмеливаются говорить правду, и что ждет Молдову дальше? Подробности в проекте "ЭТО ДРУГОЕ"
Если учесть, что в ЕС и России проживают примерно от 300 до 500 тыс. молдаван, в России открыли всего 2 участка. Оба в Москве и в одном здании. В ЕС - 250. Как и во время президентских выборов, молдаване, проживающие в Курской и Брянской областях, были вынуждены приехать голосовать в Беларусь. Такая вот демократия для избранных.
Российский политтехнолог, эксперт-международник Владимир Карасев считает, что выборы, прошедшие в Молдове, показали, что Европейский союз практически уже подошел до дна уничтожения демократических институтов, избирательного права европейских граждан. По его словам, масштабные фальсификации, которые проводились в открытую, показали, что молдавские власти прекрасно отдавали себе отчет, что в Брюсселе одобрят и закроют глаза на любые фальсификации, которые были. "По сути, мы видим ползучую безжалостную европейскую оккупацию Молдовы. Большая часть русскоязычного населения и населения, которое хочет развития нормальных отношений с Беларусью, с Российской Федерацией, была лишена свободы выбора", - считает он.