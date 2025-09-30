Карасев: Мы видим ползучую безжалостную европейскую оккупацию Молдовы

Российский политтехнолог, эксперт-международник Владимир Карасев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea0ee0ca-2d9e-4401-90e4-e897b1504a61/conversions/1ffb5578-cebc-4c71-8b9a-25d7d14c6591-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea0ee0ca-2d9e-4401-90e4-e897b1504a61/conversions/1ffb5578-cebc-4c71-8b9a-25d7d14c6591-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea0ee0ca-2d9e-4401-90e4-e897b1504a61/conversions/1ffb5578-cebc-4c71-8b9a-25d7d14c6591-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea0ee0ca-2d9e-4401-90e4-e897b1504a61/conversions/1ffb5578-cebc-4c71-8b9a-25d7d14c6591-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Молдове незадолго до выборов альтернативные партии запретили по надуманным причинам. За 2 дня до выборов 2 партии "Сердце Молдовы" и "Великая Молдова" были исключены из голосования. Жители Приднестровья проголосовать в полной мере не смогли. Там было роздано всего 10 тыс. бюллетеней. А в день выборов все пограничные переходы закрыли.

Это другое | Итоги парламентских выборов в Молдове. Как режим Майи Санду борется с оппозицией В Молдове подвели итоги парламентских выборов, но гражданам страны от этого легче не стало С одной стороны получилась очередная победа диаспор, но не тех, кому важно процветание государство здесь и сейчас. Со второй - эти выборы сложно назвать демократическими. В новой "демократии" по-европейски - все решают самоназначенные элиты и деньги, но не народ. - Как режим Майи Санду подавляет оппозицию? - Почему гражданка Румынии стала президентом Молдовы? - Что происходит с журналистами, которые осмеливаются говорить правду, и что ждет Молдову дальше?

Если учесть, что в ЕС и России проживают примерно от 300 до 500 тыс. молдаван, в России открыли всего 2 участка. Оба в Москве и в одном здании. В ЕС - 250. Как и во время президентских выборов, молдаване, проживающие в Курской и Брянской областях, были вынуждены приехать голосовать в Беларусь. Такая вот демократия для избранных.