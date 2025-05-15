Каргин: Беларусь делает верные ставки на развитие взаимовыгодных отношений со странами дальней дуги

"Ближний Восток и Африка - это очень перспективные регионы, в рамках которых возможно всестороннее развитие как в плане миграции, в демографии, так и в плане торговли, т. е. это огромные рынки, рынки сбыта. Также это и определенное международное влияние, поскольку все эти страны - члены ООН, и они голосуют в ООН. Африка, Ближний Восток - это развивающиеся регионы. Там, где демографический рост, там всегда экономический рост. Чем больше людей, тем больше потребление. Это определенная закономерность. В Европе, наоборот, и рынок услуг, и экономика потихоньку сдуваются. Особенно на Ближнем Востоке экономика активно растет. И в этой связи у Европы просто не будет никаких шансов как-то препятствовать России и Беларуси на Ближнем Востоке, поскольку Европа слишком слаба".