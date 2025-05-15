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Каргин: Беларусь делает верные ставки на развитие взаимовыгодных отношений со странами дальней дуги
Беларусь делает верные ставки на развитие взаимовыгодных отношений со странами дальней дуги, которые демонстрируют огромный потенциал в миграционной и торговой сферах. Таким мнением поделился востоковед Александр Каргин.
Он отметил, что на фоне ослабления европейской экономики наша страна уверенно расширяет свое присутствие на этих динамично развивающихся территориях.
Александр Каргин, востоковед, политолог-американист:
"Ближний Восток и Африка - это очень перспективные регионы, в рамках которых возможно всестороннее развитие как в плане миграции, в демографии, так и в плане торговли, т. е. это огромные рынки, рынки сбыта. Также это и определенное международное влияние, поскольку все эти страны - члены ООН, и они голосуют в ООН. Африка, Ближний Восток - это развивающиеся регионы. Там, где демографический рост, там всегда экономический рост. Чем больше людей, тем больше потребление. Это определенная закономерность. В Европе, наоборот, и рынок услуг, и экономика потихоньку сдуваются. Особенно на Ближнем Востоке экономика активно растет. И в этой связи у Европы просто не будет никаких шансов как-то препятствовать России и Беларуси на Ближнем Востоке, поскольку Европа слишком слаба".