"Катюшин расчет": во сколько польской экономике обошлось закрытие границы с Беларусью

Экономику во главе угла ставят даже те, кто настроен агрессивно и воинственно. Деньги решают или просто надавил кто-то? Это закрытие, без сомнения, точно влетело в копеечку.

Варшавский режим все-таки решился поднять шлагбаум на границе Польша - Беларусь. После двух недель простоя грузы все-таки отправились по маршруту в Европу. Все это время, с момента как на той стороне натянули колючую проволоку, в нашей стране встали 130 грузовых поездов с товаром, следующих в ЕС из Китая, и почти полторы тысячи грузовых фур. Они не могли выехать из Беларуси через литовскую и латвийскую границы.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f8d993a-8bcd-47e2-a9d4-85ff58525564/conversions/d16963e0-888c-437a-ac06-4d463ea21613-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f8d993a-8bcd-47e2-a9d4-85ff58525564/conversions/d16963e0-888c-437a-ac06-4d463ea21613-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f8d993a-8bcd-47e2-a9d4-85ff58525564/conversions/d16963e0-888c-437a-ac06-4d463ea21613-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f8d993a-8bcd-47e2-a9d4-85ff58525564/conversions/d16963e0-888c-437a-ac06-4d463ea21613-xl-___webp_1920.webp 1920w

Только Беларусь, кстати, пошла навстречу польскому бизнесу. Наша страна продлила заканчивающийся срок пребывания фур на 10 дней, чтобы польские перевозчики смогли вывезти свой товар в пункты назначения после открытия границы. Это экстраординарное решение. Однако вполне в белорусском стиле. Мы и на предыдущие ограничительные меры от Польши, Литвы и Латвии отвечали, например, безвизом для граждан ЕС. Итак, граница открыта. Однако маневр варшавского Туска так и остался большой загадкой.

В чьих интересах Польша понесла экономические убытки? Подробности в рубрике "Катюшин расчет".

Польша. Занавес

Кто виноват и что теперь с этим делать? Два классических вопроса в повестке польского общества. И если на первый - ответ есть. Кого винить за блокадное самодурство - известно. То, что теперь с этим делать? Все зависит от масштаба экономического бедствия. Убытки после 2 недель варшавской "пограничной блокады" исчисляются миллиардами. Дальше - больше. А кто захочет иметь дело с тем, у кого чешется что-нибудь - то закрыть, то открыть.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1849edf1-bc9d-436a-8f5b-656ccb13e183/conversions/67d17f94-5fb7-4cab-98b3-82ce6224098e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1849edf1-bc9d-436a-8f5b-656ccb13e183/conversions/67d17f94-5fb7-4cab-98b3-82ce6224098e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1849edf1-bc9d-436a-8f5b-656ccb13e183/conversions/67d17f94-5fb7-4cab-98b3-82ce6224098e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1849edf1-bc9d-436a-8f5b-656ccb13e183/conversions/67d17f94-5fb7-4cab-98b3-82ce6224098e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Две недели "железного занавеса" в исполнении варшавского Туска. Что скрывалось за этим политическим маневром на границе, остается большой загадкой (даже после открытия шлагбаума), но имеет вполне логичные экономические последствия. Ни бизнес, не благонадежное партнерство простоя в 2 недели не терпят. Варшавский режим блокировал ключевой участок железнодорожного маршрута, который Китай использовал как часть европейского коридора. Именно здесь проходили 90 % товаров из Поднебесной в Европу. Если по-простому, то по этой артерии европейские заводы получали комплектующие, магазины - товары народного потребления. Все быстро - 15-20 дней, в отличие от морского пути, где в 2-3 раза дольше, а авиа - соответственно в разы дороже. Китай - ЕС (через Казахстан, Россию и Беларусь) - в нынешней ситуации единственный безальтернативный железнодорожный сухопутный маршрут. Единство таможенной территории в ЕАЭС, относительно спокойная геополитическая ситуация на протяжении маршрута. Иными словами, гарантии и привлекательность. Просто, быстро и недорого. Торговый оборот в год примерно 25 млрд евро. Однако без предупреждения Варшава принимает весьма "экстравагантное" решение по закрытию границы, и 130 грузовых поездов застревают на белорусской стороне в пункте пропуска "Брест". Сейчас они наверстывают упущенное, однако решение варшавского Туска - это самострел по имиджу Польши как теперь уже неблагонадежного партнера.

За голову должны хвататься в Старом Свете. Ибо удар придется и по карману конечного европейского потребителя и конкурентоспособности европейских компаний. Но Западная Европа лишь вновь озабочена молчаливо и обреченно. А клиенты вынуждены по-новому взглянуть на этот маршрут в пользу альтернативных морских путей. Прямые потери европейских компаний от удорожания логистики могут составить от 3 до 5 млрд евро. Все, конечно, заложат в конечный чек потребителя. А если сюда добавить сдвиг производственных циклов, снижение конкурентоспособности, то суммы будут астрономические.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1daa2cc-0f30-463e-ad2f-439029ec4372/conversions/2b0c69f8-ec54-4654-8f0e-e0736ddb763f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1daa2cc-0f30-463e-ad2f-439029ec4372/conversions/2b0c69f8-ec54-4654-8f0e-e0736ddb763f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1daa2cc-0f30-463e-ad2f-439029ec4372/conversions/2b0c69f8-ec54-4654-8f0e-e0736ddb763f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1daa2cc-0f30-463e-ad2f-439029ec4372/conversions/2b0c69f8-ec54-4654-8f0e-e0736ddb763f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

"И идея вот этого Шелкового пути китайского тоже уже под большим вопросом. Уже китайские друзья поставили серьезный вопрос, чтобы сделать альтернативные трассы снабжения Европы, потому что Польша оказалась не очень-то надежным партнером. А если учесть, что как раз накануне проходится первая поставка по северному пути, по арктическому пути, где срок может быть даже короче, чем вот этот путь через Польшу, так действительно можно сказать, что поляки сами себе делают в экономическом смысле больно. Конечно, если посмотреть с экономической точки зрения, это в убыток самим себя, потому что пострадали больше всего польские предприниматели. Больше тысячи фур застряло на этой границе, больше ста поездов с контейнерами застряло тоже на этой границе".

Теперь время подсчитывать убытки, о которых вслух не скажут. Однако речь, скорее всего, идет на миллиарды с учетом того, что варшавские политические "решалы" на две недели перекрыли важнейший торговый маршрут. В польском сейме потребовали от Туска и его правительства цифры: сколько самодурство с блокадой обошлось бюджету страны.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6abd91b0-6b74-430e-9c80-b887af7e593c/conversions/f274b53f-e1dd-4fbc-8740-756efb3a6f18-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6abd91b0-6b74-430e-9c80-b887af7e593c/conversions/f274b53f-e1dd-4fbc-8740-756efb3a6f18-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6abd91b0-6b74-430e-9c80-b887af7e593c/conversions/f274b53f-e1dd-4fbc-8740-756efb3a6f18-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6abd91b0-6b74-430e-9c80-b887af7e593c/conversions/f274b53f-e1dd-4fbc-8740-756efb3a6f18-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сильнее всего пострадали действительно польские перевозчики, т.е. средние компании. Они потеряли не только деньги, но и контракты из-за невыполнения сроков, которые были прописаны в этих документах. 1,5 тыс. фур застряло на границе. Польша захлопнула дверь перед своим же бизнесом, других путей выезда у них не было. И хотя Беларусь предоставила 10-дневный срок пребывания, время простоя каждого из них составляет 450 евро в сутки. Плюс это также потери и контрактов, и страхования. Ассоциации водителей говорят, что стоимость товаров (часто с ограниченным сроком годности) только польских грузовиков составляет 200 млн евро. Бизнес к такому оказался не готов. Правительство тайком вынесло решение о закрытии границы - вынесло и молчало, пока польский бизнес брал грузы, в том числе и со сроком годности. Польский бизнес теперь ищет возможность подать иск на варшавское казначейство, чтобы инстанция определила, соответствует ли постановление министра внутренних дел и правительства о закрытии границы Конституции, а также как вообще соблюдаются гарантии свободы ведения бизнеса.

Итак, в сухом остатке. Конвульсии варшавского припадка выходят боком в первую очередь конечному потребителю и среднестатистическому бизнесу в Европе. Если там объявили конкурс на стратегическое самоубийство, победитель - это польское так называемое руководство. Из транзитного узла в логистический тупик всего за две недели.