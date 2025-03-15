Хазин рассказал, почему Трамп вводит пошлины и какую валютную зону хочет создать

Трамп вводит пошлины и хочет создать свою валютную зону, в которую войдут Мексика, США, Канада, Гренландия. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился российский экономист и публицист Михаил Хазин.

"Экономической модели у Трампа не было, когда он пришел к власти, или, скажем так, она не была озвучена. Сейчас она более-менее озвучена: это в некотором смысле возврат к промышленному производству 1950-1960 годов. В этой ситуации БРИКС не враждебная ему структура, - подчеркнул эксперт.

Михаил Хазин:

"Единой валюты БРИКС, альтернативной доллару, не будет никогда, потому что у этих стран разные экономические стратегии. Трамп, с одной стороны, говорит: нельзя отказываться от доллара, с другой стороны, говорит: не будем печатать доллары для других. Так одновременно не бывает".

Эксперт подчеркнул, что важно смотреть не на слова, а на дела. "Трамп вводит пошлины. Это означает, что он хочет создать свою валютную зону, в которой пошлин нет. И он явно совершенно нацелился на валютную зону в составе Мексики, США, Канады, Гренландии. Зачем ему Гренландия - тоже понятно: потому что недра Гренландии не капитализированы, и можно напечатать совершенно колоссальный объем ценных бумаг, под которые напечатать деньги. В общем, логика, куда двигаться, у него есть; модели, как это делать, у него пока нет", - считает Михаил Хазин.