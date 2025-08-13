3.72 BYN
Лиза Сотилис: Беларусь - королева во всем глобальном мире
Скульптор, дизайнер ювелирных изделий, меценат Лиза Сотилис приехала в Беларусь вместе со своим сыном. Из-за ковида в Швейцарии они были почти в заложниках и даже не знали, что есть такое красивое место на земле, как Беларусь.
Как вспомнила скульптор в "Актуальном интервью", в ковидное время в Швейцарии все вокруг ходили в масках, а разговоры были только о вакцинации. Однажды по телевизору она увидела, что единственная страна, где можно дышать свободно, - Беларусь.
"Хочешь - вакцинируйся, не хочешь - не делай прививку. У тебя есть выбор. Я помню этот почти пустой рейс, на борту самолета были только я и мой сын. И вот уже пять лет мы в Беларуси. Спасибо за теплый прием. Я очень рада быть здесь вместе с вами в этой прекрасной стране. Мое сердце теперь навечно здесь", - поблагодарила Лиза Сотилис.
Кстати, женщина на протяжении пяти лет жила в одном из минских отелей, но, по признанию, это были самые комфортные годы в ее жизни, при этом не просто комфортные, а такие радостные.
"Я в Беларуси как дома, и не везде получаешь такое чувство. Большинство людей добрые, теплые, человечные и по-хорошему наивные. Белорусы так близки к природе, к своей земле. Ваша страна аграрная, а все люди, связанные с основными ценностями в жизни, не могут быть плохими. И в этом ценность для всего мира", - считает дизайнер ювелирных изделий.
Беларусь - королева во всем глобальном мире.
На вопрос, что героиня интервью думает о республике спустя пять лет проживания в ней, ответила, что в Беларуси уважаются главные человеческие ценности, поэтому она благодарна Президенту Беларуси Александру Лукашенко и всем белорусам, что позволяют ей ходить и наслаждаться жизнью, а также чувствовать себя защищенной.
Лиза Сотилис:
"Я знаю, что никто не причинит мне вреда. И в моей стране, надеюсь, это услышат, потому что там невозможно так ходить - тебя либо убьют, либо ограбят, либо как-то плохо обойдутся".
В Беларуси, как подчеркнула меценат, у нее по-настоящему есть свобода - свобода быть уважаемым человеком и свобода уважать других. "Это самый ценный дар, который есть у белорусов", - подытожила Лиза Сотилис.