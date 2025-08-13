Лиза Сотилис: Беларусь - королева во всем глобальном мире

Скульптор, дизайнер ювелирных изделий, меценат Лиза Сотилис приехала в Беларусь вместе со своим сыном. Из-за ковида в Швейцарии они были почти в заложниках и даже не знали, что есть такое красивое место на земле, как Беларусь.

Как вспомнила скульптор в "Актуальном интервью", в ковидное время в Швейцарии все вокруг ходили в масках, а разговоры были только о вакцинации. Однажды по телевизору она увидела, что единственная страна, где можно дышать свободно, - Беларусь.

Лиза Сотилис news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e02dea5-5e67-4984-9704-7494f2d66026/conversions/823540b9-12bd-49e5-90b4-a72d8d4b43a3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e02dea5-5e67-4984-9704-7494f2d66026/conversions/823540b9-12bd-49e5-90b4-a72d8d4b43a3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e02dea5-5e67-4984-9704-7494f2d66026/conversions/823540b9-12bd-49e5-90b4-a72d8d4b43a3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e02dea5-5e67-4984-9704-7494f2d66026/conversions/823540b9-12bd-49e5-90b4-a72d8d4b43a3-xl-___webp_1920.webp 1920w Лиза Сотилис

"Хочешь - вакцинируйся, не хочешь - не делай прививку. У тебя есть выбор. Я помню этот почти пустой рейс, на борту самолета были только я и мой сын. И вот уже пять лет мы в Беларуси. Спасибо за теплый прием. Я очень рада быть здесь вместе с вами в этой прекрасной стране. Мое сердце теперь навечно здесь", - поблагодарила Лиза Сотилис.

Кстати, женщина на протяжении пяти лет жила в одном из минских отелей, но, по признанию, это были самые комфортные годы в ее жизни, при этом не просто комфортные, а такие радостные.

"Я в Беларуси как дома, и не везде получаешь такое чувство. Большинство людей добрые, теплые, человечные и по-хорошему наивные. Белорусы так близки к природе, к своей земле. Ваша страна аграрная, а все люди, связанные с основными ценностями в жизни, не могут быть плохими. И в этом ценность для всего мира", - считает дизайнер ювелирных изделий.

Беларусь - королева во всем глобальном мире.



На вопрос, что героиня интервью думает о республике спустя пять лет проживания в ней, ответила, что в Беларуси уважаются главные человеческие ценности, поэтому она благодарна Президенту Беларуси Александру Лукашенко и всем белорусам, что позволяют ей ходить и наслаждаться жизнью, а также чувствовать себя защищенной.

Лиза Сотилис:

"Я знаю, что никто не причинит мне вреда. И в моей стране, надеюсь, это услышат, потому что там невозможно так ходить - тебя либо убьют, либо ограбят, либо как-то плохо обойдутся".