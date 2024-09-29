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В Беларуси можно будет оплатить проезд в маршрутке банковской картой

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Фото: sb.by

Платежные терминалы потребуется установить в маршрутках. Это следует из постановления Совета Министров от 26 сентября 2024 г. № 704/22, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает агентство "Минск-Новости".

Новый документ вносит ряд изменений в постановление Совмина и Национального банка Беларуси от 6 июля 2011 г. № 924/16 «Об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа».

В частности, в перечень объектов и видов деятельности, в которых юрлица и индивидуальные предприниматели используют платежные терминалы, дополнен п. 17 «Городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2».

Нововведение должно вступить в силу с 1 ноября 2025 г.

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