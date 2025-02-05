Когда в Минске построят Национальный исторический музей Беларуси и парк Народного единства

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 февраля подписал указ № 50, которым предусматривается строительство в 2025-2027 годах в районе улицы Орловской в Минске Национального исторического музея Беларуси, парка Народного единства и создание постоянной экспозиции музея. Об этом сообщает БЕЛТА.

Музею присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки, участие в которой могут принять молодые люди в возрасте до 31 года, в том числе в составе студенческих отрядов.