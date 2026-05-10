Крепость без стен: как защитники Могилева держали оборону города летом 1941 года

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Горячее лето 1941-го выдалось знойным в прямом и переносном смысле. Дневная температура достигала 30 градусов, а пожары от бомбежек и артобстрелов еще больше повышали градус. Горела земля, плавился кирпич, тяжело было дышать от пыли, гари и зноя. В таких условиях подразделения Красной армии, несмотря на отступление, защищали каждый метр родной земли.

3 июля 1941 года началась оборона Могилева, стратегического города как для Красной армии, так и для вермахта, ведь это прямая дорога на Смоленск и Москву. Днепр стал водной преградой на пути немецких танковых и механизированных корпусов, и их нужно было если не остановить, то хотя бы задержать. Из Кремля пришел приказ удерживать город любой ценой, а из Берлина - как можно скорее овладеть Могилевом.

В самом пекле оказалась 172-я стрелковая дивизия. Это она вела бои по обороне областного центра.

Буйничское поле, оборона Могилева летом 1941 года, как началась Великая Отечественная война, начало Великой Отечественной войны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/471bec40-dc80-442c-80eb-16bf6bf00cb3/conversions/e3853dbd-9fd9-499f-98f5-8bcfbb3c2560-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/471bec40-dc80-442c-80eb-16bf6bf00cb3/conversions/e3853dbd-9fd9-499f-98f5-8bcfbb3c2560-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/471bec40-dc80-442c-80eb-16bf6bf00cb3/conversions/e3853dbd-9fd9-499f-98f5-8bcfbb3c2560-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/471bec40-dc80-442c-80eb-16bf6bf00cb3/conversions/e3853dbd-9fd9-499f-98f5-8bcfbb3c2560-xl-___webp_1920.webp 1920w

К началу июля завершилась передислокация советских частей, и подразделения из Тулы и Саратова прибыли на Днепровский рубеж и готовились занять оборону. Тем временем передовые отряды разведывательного батальона на дальних подступах к Могилеву начали бои с авангардом противника.

Разведрота младшего лейтенанта А. Ларионова расположилась на возвышенности по обе стороны дороги. Первый бой в истории обороны Могилева продолжался примерно полчаса.

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"3 июля оборона началась на реке Вепринка, на 65-м километре дороги Могилев-Бобруйск. Механизированная колонна подошла примерно в 16:00. Когда появилась механизированная колонна 4-й танковой дивизии на берегу, советские воины открыли огонь. С первого выстрела были подбиты два немецких танка", - рассказал председатель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру" Николай Борисенко.

На территории Беларуси вермахт впервые с начала Второй мировой войны столкнулся с ожесточенным сопротивлением. Солдаты, присягавшие на верность нацистскому государству, не понимали, как можно, защищая родину, идти на верную смерть.

3 июля 1941 года начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер записал в своем дневнике: "Не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней". Со стороны нацистской Германии было все продумано до мелочей - военное превосходство, техническое оснащение армии, внезапное нападение. В документах были прописаны даже методы уничтожения советского народа. Политика геноцида должна приносить экономическую выгоду Третьему рейху. Но ни в одной из директив не учли характер, силу воли, самоотверженность советского народа в защите своей родины.

Население Беларуси наравне с военнослужащими Красной армии делали все возможное для преграждения дороги нацистам. Только в Могилеве было создано 12 отрядов народного ополчения (порядка 6 тыс. человек). Рабочие, служащие, учащиеся и студенты учебных заведений вышли на строительство оборонительных рубежей. Одна из линий обороны - противотанковый ров протяженностью 25 км - соединил Минское и Бобруйское шоссе. Ров был вырыт вручную на протяжении семи дней гражданским населением, включая женщин, стариков и подростков. Люди под обстрелами, палящим солнцем и проливными дождями строили его практически круглосуточно.

Буйничское поле, оборона Могилева летом 1941 года, как началась Великая Отечественная война, начало Великой Отечественной войны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca30b856-985f-4399-b90f-2d7a0b333115/conversions/680c9ab5-bcb5-478b-af1c-49d9424f3ee7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca30b856-985f-4399-b90f-2d7a0b333115/conversions/680c9ab5-bcb5-478b-af1c-49d9424f3ee7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca30b856-985f-4399-b90f-2d7a0b333115/conversions/680c9ab5-bcb5-478b-af1c-49d9424f3ee7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca30b856-985f-4399-b90f-2d7a0b333115/conversions/680c9ab5-bcb5-478b-af1c-49d9424f3ee7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ополченцев обучали военному делу, как применять стрелковое оружие, гранаты, бутылки с зажигательной смесью. Последние, кстати, были серьезным подспорьем в борьбе с немецкими танками. При обороне Могилева ополченцы стали плечом к плечу с бойцами Красной армии. В народное ополчение записались 25 студентов-педагогов Могилевского пединститута. Они имели отсрочку от призыва, но вместо сдачи госэкзаменов стали бойцами 1-го коммунистического истребительного батальона. Под Чаусами, возле деревни Благовичи, они с винтовками и коктейлями Молотова дали бой немецким танкам. В ответ нацисты применили пулеметы, подожгли ржаное поле, а затем гусеницами многотонных машин прошлись по раненым ребятам. Из 25 человек выжили только трое.

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Военная эйфория вермахта оказалась преждевременной. Генералитет Третьего рейха полагал, что наиболее сложное положение пройдено, приграничные бои завершены. Они продвинулись вглубь страны на сотни километров, но на Днепровском рубеже их не собирались пропускать без боя.

"Не было ни одной долговременной оборонительной точки бетонного дота. Здесь были исключительно земляные укрепления - окопы, траншеи, дзоты - то, что можно было вырыть буквально за несколько дней", - поделился Николай Борисенко.

Николай Борисенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/828959df-21c7-497c-ab15-d6042f57539b/conversions/b8b20a72-bb72-4a06-b2d0-ec460b8db0cf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/828959df-21c7-497c-ab15-d6042f57539b/conversions/b8b20a72-bb72-4a06-b2d0-ec460b8db0cf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/828959df-21c7-497c-ab15-d6042f57539b/conversions/b8b20a72-bb72-4a06-b2d0-ec460b8db0cf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/828959df-21c7-497c-ab15-d6042f57539b/conversions/b8b20a72-bb72-4a06-b2d0-ec460b8db0cf-xl-___webp_1920.webp 1920w Николай Борисенко

На Могилев наступала 3-я танковая дивизия генерала Отто Морица Вальтера Моделя. Вальтер Модель - опытный танковый командир, любимец Гитлера. Фюрер называл его "Мой пожарник", и понятно почему: дивизия Моделя направлялась в самые горячие точки. 11 июля в 16:30 Вальтер Модель своим приказом создал боевую ударную группу. Туда включили 2-й танковый батальон (это порядка 3 рот, 90 танков, мотоциклетный батальон, вооруженный пулеметами, и пехотный батальон). Перед немцами поставили задачу сломать оборону Красной армии на Буйничском поле, овладеть Могилевом и мостом через Днепр.

Факт День 12 июля 1941 года в историю Великой Отечественной войны вошел как горячий день. Именно под этим названием в газете "Известия" вышла статья Константина Симонова.

Бойцы Красной армии отбили 8 атак вермахта, подбили 39 немецких танков. Бой шел от рассвета до заката. В 23:40, по данным из немецких документов, вермахт получил приказ отступить. Тогда была сделана знаковая запись: "Не взята "крепость Могилев". Третий рейх увидел оборону города, сравнимую с обороной крепости, хотя никаких валов, бастионов и фортов не было вовсе, а лишь окопы пехоты, артиллерийские позиции и поле у деревни Буйничи. Для Вальтера Моделя Буйничи стали крахом.

Десятилетиями считалось, что в обороне Могилева участвовала лишь одна дивизия. Сегодня с обнаружением документов историки оперируют цифрами от 65-70 тыс. человек, но имена известны лишь 7 тыс., каждого десятого. Но 15 лет назад было известно вообще лишь о 500 защитниках. При отступлении от "Могилевского рубежа" был пленен Дмитрий Карбышев. Погибли и пропали без вести порядка 10 генералов Красной армии. Места их последнего боя и захоронений до сих пор неизвестны.

Буйничское поле, оборона Могилева летом 1941 года, как началась Великая Отечественная война, начало Великой Отечественной войны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9d5fa6b-b679-4e55-8553-590dcb1fdb81/conversions/eaafc015-28b7-4a85-b531-ebf46c9a07bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9d5fa6b-b679-4e55-8553-590dcb1fdb81/conversions/eaafc015-28b7-4a85-b531-ebf46c9a07bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9d5fa6b-b679-4e55-8553-590dcb1fdb81/conversions/eaafc015-28b7-4a85-b531-ebf46c9a07bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9d5fa6b-b679-4e55-8553-590dcb1fdb81/conversions/eaafc015-28b7-4a85-b531-ebf46c9a07bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Об обороне Могилева немцы написали: "Русские сражаются до последнего. Город совершенно неуязвим ни с флангов, ни с тыла. Нам с боем приходится брать каждую стрелковую ячейку, артиллерийскую позицию, двор, дом". Немецкие генералы июль 1941-го назвали месяцем обманутых ожиданий и успехов, не ставших победой.

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