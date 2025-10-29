Литва закрывает границу с Беларусью - выехать может ограниченная категория лиц

Кабмин Литвы принял постановление о закрытии двух последних функционирующих пограничных пунктов пропуска с нашей страной - "Мядининкай" и "Шальчининкай". С нашей стороны это "Каменный Лог" и "Бенякони".

Пункт пропуска "Шальчининкай" полностью прекратит свою работу. Выехать из Беларуси в Литву можно будет лишь через "Каменный Лог" и только ограниченной категории лиц. Это дипломаты и те, кто доставляет диппочту, кто следует транзитом в Калининград или из Калининграда, а еще граждане стран ЕС, обладатели ВНЖ в Литве и с гуманитарными визами. В исключительных случаях границу смогут пересечь и другие лица при посредничестве Министерства иностранных дел Литвы.

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста "Каменный Лог":

"За сегодняшний день через пункт пропуска "Каменный Лог" проследовало только 2 грузовых транспортных средства на литовскую сторону. То решение, которое более трех суток ожидали граждане разных стран и думали, что оно будет, конечно же, положительное и будет осуществлен все-таки пропуск на литовскую сторону, его не последовало, что является недружелюбным и недружественным поступком со стороны литовских властей".