"Любая встреча - шаг к урегулированию конфликта" - политолог Самарин о встрече Путина и Уиткоффа

"Любая встреча - это шаг к урегулированию конфликта, и стороны стали ближе. Если раньше нужно было пробежать марафон, то теперь, наверное, до разрешения конфликта осталась стометровка. Хотя, конечно, еще очень много вопросов неразрешенных. Хотя стороны не разглашали содержание пятичасовой беседы, но несложно догадаться, что речь шла о том, чтобы каким-то образом прийти к общему знаменателю. Поскольку план, изначально принятый за основу, был изрядно доработан, его так искалечили немножечко в Европе, и пришлось его вновь обсуждать, чтобы прийти к тому соглашению, которое бы, наконец, принесло прочный мир в регион".