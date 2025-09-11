3.64 BYN
Люди теряют терпение и деньги. Ситуация на границе - хорошо спланированная Польшей акция
Автор:Анастасия Бенедисюк
Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. Сегодня Варшава официально уведомила пограничные службы Беларуси о закрытии рубежей в полночь, по нашему времени - это в час ночи.
Корреспондент "Первого информационного" Анастасия Бенедисюк с самого утра находится на месте событий. У нее полная картина дня и последняя информация к этой минуте (подробности в видео).