Люди теряют терпение и деньги. Ситуация на границе - хорошо спланированная Польшей акция

Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. Сегодня Варшава официально уведомила пограничные службы Беларуси о закрытии рубежей в полночь, по нашему времени - это в час ночи.

Корреспондент "Первого информационного" Анастасия Бенедисюк с самого утра находится на месте событий. У нее полная картина дня и последняя информация к этой минуте (подробности в видео).

