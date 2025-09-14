Маневры дронов провели на учениях "Запад-2025"

Учения "Запад-2025" продолжаются в соответствии с утвержденным планом. На каждом этапе активно применяются различные типы беспилотных летательных аппаратов. Операторы военных дронов сопровождают колонны техники, проводят разведку местности, корректируют работу артиллерии, уничтожают объекты противника и выполняют другие работы. Дрон позволяет безопасно видеть картину боя как на ладони. В маневрах задействованы сотни различных типов комплексов всевозможного спектра. Часть российских разработок, которые поставлены в белорусскую армию, прошла испытания в зоне боевых действий.

И сегодня министр обороны Беларуси посетил учебный центр Лесище. Здесь размещен командный пункт Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси. На текущем этапе совместных стратегических учений "Запад-2025" военнослужащие двух стран отрабатывают широкий спектр задач, направленных на повышение боевой готовности и укрепление обороноспособности Союзного государства. Виктор Хренин заслушал доклады об оперативной обстановке и оценил готовность войск к выполнению поставленных задач. Войска оперативных объединений проводили оборонительную операцию по отражению наступления условного противника на назначенных рубежах, удерживали укрепрайоны и наносили огневое поражение условному противнику.