Манойло о выступлении Лукашенко на параде: под каждым словом Президента Беларуси я готов подписаться

Андрей Манойло заметил: это произошло в тот момент, когда белорусский лидер затронул тему попыток коллективного Запада переписать историческую память. "Президент Беларуси очень правильно сказал, что мы пытались жить с ними мирно, но западные элиты необучаемы. И вот это было как гром, потому что это действительно было очень серьезное программное заявление. И далее уже речь строилась как раз вокруг этого тезиса, - отметил профессор. - Александр Григорьевич заявил, что Европейский союз, который начинался как экономическое и торговое объединение, превратился сегодня в мощный и агрессивный военно-политический блок. И эту агрессию он как раз выстраивает в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, и вообще всех тех стран, которые не хотят жить в зависимости от коллективного Запада и Европейского союза. Александр Григорьевич правильно сказал о том, что мы не хотим ходить в лаптях и не хотим быть зависимы от кого бы то ни было".