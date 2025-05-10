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Манойло о выступлении Лукашенко на параде: под каждым словом Президента Беларуси я готов подписаться
Речь Президента Беларуси на военном параде в Минске в честь 80-летия Победы произвела впечатление на экспертное сообщество. Выездная студия "Первого информационного" у стелы "Минск - город-герой" работала до поздней ночи. Своим мнением о сказанном Александром Лукашенко поделился российский политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло.
Он отметил, что выступление главы белорусского государства было великолепным. Оно было структурированным.
По словам политолога, речь Александра Лукашенко можно разбить на две части. Первая часть касалась исторической памяти, когда белорусский лидер констатировал, через какие испытания прошел советский народ, а затем выступление Президента Республики Беларусь стало приобретать характер программной речи.
Андрей Манойло заметил: это произошло в тот момент, когда белорусский лидер затронул тему попыток коллективного Запада переписать историческую память. "Президент Беларуси очень правильно сказал, что мы пытались жить с ними мирно, но западные элиты необучаемы. И вот это было как гром, потому что это действительно было очень серьезное программное заявление. И далее уже речь строилась как раз вокруг этого тезиса, - отметил профессор. - Александр Григорьевич заявил, что Европейский союз, который начинался как экономическое и торговое объединение, превратился сегодня в мощный и агрессивный военно-политический блок. И эту агрессию он как раз выстраивает в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, и вообще всех тех стран, которые не хотят жить в зависимости от коллективного Запада и Европейского союза. Александр Григорьевич правильно сказал о том, что мы не хотим ходить в лаптях и не хотим быть зависимы от кого бы то ни было".
Андрей Манойло подчеркнул еще один важный момент: "Александр Лукашенко сказал о том, что на Западе, в Европе возрождается европейский фашизм. Это тоже было очень серьезное и сильное заявление. И оно потрясло до глубины души, потому что каждое слово было сказано абсолютно точно, абсолютно правильно. И под каждым словом Президента Республики Беларусь я готов подписаться прямо сейчас".