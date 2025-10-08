Министр спорта и туризма рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Беларуси

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ad78871-7f00-4a87-af75-0f7d2900ac47/conversions/e3d83de1-df49-4270-8f6f-4b07cd228d4e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ad78871-7f00-4a87-af75-0f7d2900ac47/conversions/e3d83de1-df49-4270-8f6f-4b07cd228d4e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ad78871-7f00-4a87-af75-0f7d2900ac47/conversions/e3d83de1-df49-4270-8f6f-4b07cd228d4e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ad78871-7f00-4a87-af75-0f7d2900ac47/conversions/e3d83de1-df49-4270-8f6f-4b07cd228d4e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

Занять не ниже третьего места в общекомандном зачете - такую задачу ставит министр спорта и туризма Беларуси на III Игры стран СНГ.

Как спорт объединяет нацию и воспитывает дисциплину, рассказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в "Актуальном интервью".

На соревнования белорусы едут как официальная делегация, с государственным флагом и гимном. "Думаю, МОК уже давно осознал, какую ошибку совершил, но не может себе в этом признаться. Они все прекрасно понимают, но ничего не могут отмотать назад. Международные спортивные организации находятся сегодня под определенным давлением", - заявил Сергей Ковальчук.

Обращаясь к истории, говоря о развитии спортивной инфраструктуры, министр отметил, что огромный вклад в развитие спортивной жизни страны внес Александр Григорьевич Лукашенко. "Еще 30 лет назад в стране было 3 ледовые площадки, сегодня их 48. Построены Дворец художественной гимнастики, конькобежный стадион, велотрек, современная база для гребли на байдарках и каноэ, Белорусский государственный университет физической культуры, легкоатлетический манеж, 50-метровый бассейн, 13 футбольных полей, лыжероллерная трасса, велосипедная трасса через весь город - это самое большое достояние нашей страны. Любой может прийти, все в свободном доступе", - сказал Сергей Ковальчук.

Министерство спорта и туризма оснащено современными технологиями в управлении спортивной системой. Есть помещение, где все спортивные объекты в системе Министерства выведены на экран. Вся информация хранится на сервере и доступна руководителям и тренерам, даже находясь за рубежом. Можно в любой момент отследить, как проводится тренировочный процесс. Также есть интерактивная доска, на которой отображаются все детские и юношеские спортивные школы, их состояние, материально-техническая база, количество специалистов.