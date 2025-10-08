3.69 BYN
Министр спорта и туризма рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Беларуси
Занять не ниже третьего места в общекомандном зачете - такую задачу ставит министр спорта и туризма Беларуси на III Игры стран СНГ.
Как спорт объединяет нацию и воспитывает дисциплину, рассказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в "Актуальном интервью".
На соревнования белорусы едут как официальная делегация, с государственным флагом и гимном. "Думаю, МОК уже давно осознал, какую ошибку совершил, но не может себе в этом признаться. Они все прекрасно понимают, но ничего не могут отмотать назад. Международные спортивные организации находятся сегодня под определенным давлением", - заявил Сергей Ковальчук.
Обращаясь к истории, говоря о развитии спортивной инфраструктуры, министр отметил, что огромный вклад в развитие спортивной жизни страны внес Александр Григорьевич Лукашенко. "Еще 30 лет назад в стране было 3 ледовые площадки, сегодня их 48. Построены Дворец художественной гимнастики, конькобежный стадион, велотрек, современная база для гребли на байдарках и каноэ, Белорусский государственный университет физической культуры, легкоатлетический манеж, 50-метровый бассейн, 13 футбольных полей, лыжероллерная трасса, велосипедная трасса через весь город - это самое большое достояние нашей страны. Любой может прийти, все в свободном доступе", - сказал Сергей Ковальчук.
Министерство спорта и туризма оснащено современными технологиями в управлении спортивной системой. Есть помещение, где все спортивные объекты в системе Министерства выведены на экран. Вся информация хранится на сервере и доступна руководителям и тренерам, даже находясь за рубежом. Можно в любой момент отследить, как проводится тренировочный процесс. Также есть интерактивная доска, на которой отображаются все детские и юношеские спортивные школы, их состояние, материально-техническая база, количество специалистов.
"В каждом районном центре, в каждом самом удаленном уголке белорусской земли строятся спортивные объекты разного уровня - бассейны, физкультурно-оздоровительные центры, более масштабные спортивные объекты. Внимание уделяется каждому районному центру", - подчеркнул министр.