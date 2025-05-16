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Минская школа собрала детей из разных стран на форум "Молодежь Евразии - за мир"
В Минске проходит международный молодежный форум "Молодежь Евразии - за мир". 70-я столичная школа собрала детей из разных стран. Подростки из Армении, Беларуси, Египта, Казахстана, Таджикистана, России и Узбекистана собрались вместе, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.
В разговоре о будущем самые искренние, пожалуй, именно дети. У всех мечты разные, разные в жизни цели, но объединяет одно - все хотят будущее без войн и конфликтов. Из чего служится этот сложный пазл, чтобы кирпичики не рассыпались, а стали мощным фундаментом для мира и созидания? Об этом и говорят на форуме.
Нина Захожая, начальник управления Минского городского института развития образования: "Сегодня год 80-летия Великой Победы мы говорим о том, что молодое поколение достойно своих предков. Они ведут работу, которая, наверное, на первый взгляд, никому не видна, но результаты говорят сами за себя".
На форуме победители олимпиад по русскому языку и литературе, активисты поисковых отрядов и молодежь, которой не все равно, что происходит на планете. Рассуждают школьники на взрослые геополитические темы, а их исследовательские работы доказывают — сохранение исторической памяти сегодня в основе. Если дети пропускают это через сердце, их поколение всегда будет против войны.
"Всего за пять дней мы объездили почти всю страну. И было очень больно осознавать и видеть то, что происходило. Мы очень рады, что есть такие люди, которые не дают забыть ту историю, которую нельзя забывать", - поделился своими впечатлениями участник форума, представитель Казахстана Артем Васильев
Ежегодно в маршруте форума Храм-памятник в честь Всех Святых. Место выбрано неслучайно. Здесь покоятся неизвестные солдаты трех войн. Рядом хранится земля, привезенная с мест боев со всего мира и стран, по которым прошлись фашистские сапоги.
Николай Повный, клирик прихода храма-памятника в честь Всех Святых Минска: "Их визит в храм-памятник становится квинтэссенцией всех мероприятий. Потому что здесь эта память обостряется именно на метафизическом уровне. Они видят крипту, они видят музеи. В крипте хранится земля с места захоронения, с места воинской славы. В крипте также хранится пепел с косточками жертв концлагеря Тростенец. И, конечно же, это все заставляет вновь и вновь задуматься о ценностях мира и о сохранении общеисторической памяти".
Там, среди памятных мест и искренних разговоров, рождалось особое чувство - чувство единения. Ребята словно прикоснулись к живой памяти предков, к истории, написанной болью, мужеством и любовью. Они ощутили, как глубока и прочна та нить, что связывает их, потомков поколения победителей. И с каждым шагом все яснее становилось одно. Мы обязаны сохранить мир, ведь он завещан нам с такой ценой.
"Программа пяти дней форума для наших ребят, приехавших из разных уголков планеты Земля, от Приморья до Египта, была насыщена различными событиями, но подчинена единой цели – дать почувствовать гостеприимство белорусской земли. Объединить их в знаменательный год 80-летия Великой Победы и помочь им почувствовать единство, которое было некогда у их предков", - рассказала организатор форума, директор СШ № 70 Минска Евгения Рудова.
Участники получили за эти дни самое главное - прививку от фашизма - и увозят это чувство благодарности белорусской земле с собой.