Муквич о механизме идентификации принадлежности денег посетителей казино

По его словам, при посещении игорных заведений любой посетитель обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и при входе в игорное заведение его предъявлять. "Сегодня такая практика уже есть, - напомнил он. - Но принятым указом изменяется и вводится обязанность посетителя предъявлять этот документ, потому что были ситуации, когда граждане умышленно вводили в заблуждение организаторов азартных игр, поэтому для того, чтобы он однозначно понимал свою ответственность, четко в указе прописано, что это его обязанность предъявить документы, удостоверяющие личность. А у организатора азартной игры такая же обязанность их проверить, удостовериться, кто посещает игорное заведение и соответственно фиксировать сведения в специальной информационной системе, созданной для контроля в сфере игорного бизнеса".