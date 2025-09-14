Закрытие Польшей границы с Беларусью - выстрел поляками себе в ногу?

В ночь на 12 сентября перестали работать пункты пропуска "Тересполь" - "Брест" для легковых авто и автобусов, "Кукурыки" - "Козловичи" для большегрузов и три железнодорожных перехода "Кузница Белостоцкая" - "Гродно", "Семянувка - "Свислочь", "Тересполь" - "Брест".

Если закрытие затянется, часть операторов может перенаправить грузопотоки на альтернативные коридоры. Это по итогу негативно скажется прежде всего на польских перевозчиках. Так что это - выстрел поляками себе в ногу? Или уже контрольный - в голову?

11 сентября - огромная очередь, люди стоят здесь уже по трое-четверо суток. Ситуация удручающая. Если отбросить большую политику, для каждого из них закрытие границы - это не просто потеря дохода или отмена отпуска, для некоторых это вопрос жизни и смерти. Например, семейная пара из Варшавы успела пересечь границу - значит, операция в Беларуси состоится.

Люди на границе

Полностью закрыть границу Варшава решила 9 сентября якобы в ответ на запланированные российско-белорусские учения "Запад - 2025". Ключевое слово здесь - "запланированные". Даты были известны заранее, но Польша почему-то ждала. Учения проходят не у границ, Беларусь предусмотрительно все маневры перенесла вглубь страны. 13 тыс. военных принимают участие в учениях. И на 13 тыс. белорусов и россиян Польша к границе направляет своих 40 тыс.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Белорусская сторона приглашала поляков наблюдать за этими учениями. Тем не менее, ни наблюдать за учениями, ни каким-то другим конструктивным образом реагировать на предложения белорусской стороны польская сторона не стала. Наоборот, начали направлять на нашу территорию шпионов, разведчиков и реагируют на их задержание максимально нервно. Сначала заявляли о том, что все поляки на территории Беларуси, которые находятся, должны покинуть в течение суток Беларусь, затем стали утверждать, что граждане Польши якобы являются мишенью для белорусских спецслужб".

10 сентября в общий котел истерии и предъяв добавляются беспилотники. Два десятка БПЛА, заявляет премьер Дональд Туск, нарушили воздушное пространство Польши. Без суда и следствия тут же в этом он обвиняет Россию. Вторят ему французский президент Макрон и немецкий министр обороны. Были нападки и на Беларусь. Позже выяснилось, что дроны не несли боезаряды, а машины такого образца вполне могли собрать из обломков украинцы.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

"По сути, вся современная польская идея, да и вообще вся польская политика последних трех-четырех столетий - это попытка продать Западу образ Польши как барьера от "дикого" Востока. Раньше барьер находился в одном месте, теперь он сместился, но суть осталась - это все тот же барьер".

В Минобороны России сообщили, использовали БПЛА дальностью в 700 км и до польской территории они бы просто не долетели.

Сара Вагенкнехт, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость":

"Я всегда задаюсь вопросом: кому это выгодно? Россия не может быть заинтересована в том, чтобы НАТО было втянуто в эту войну. У Зеленского большой интерес. Он также неоднократно давал понять: он хочет, чтобы НАТО было втянуто в войну".

Игнорируя польскую истерию, белорусское военное ведомство еще с утра 10 сентября сделало заявление, в котором четко описало события той ночи. Беларусь предупредила Польшу и Литву о "заблудившихся дронах" и некоторые из них даже сбила.

Павел Муравейко

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

"По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23:00 часов 9 сентября до 4:00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики, тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы".

И здесь Беларусь по-соседски отнеслась к ситуации. Позже военные Польши подтвердили информацию: обмен данными о беспилотниках был.

Марек Якубяк

Марек Якубяк, депутат сейма Польши:

"Господин генерал сказал, что белорусы предупредили нас о летящих дронах. Это правда, господин генерал? Правда. А украинцы нас предупредили? Господин Дональд Туск, прошу не распространять дезинформацию".

Инцидент с дронами стал формальным поводом 12 сентября объявить НАТО о начале масштабной военной операции у границ Беларуси и России - "Восточный страж". Задействованы контингенты Дании, Франции, Германии, Чехии и Великобритании, включая авиационные подразделения и силы ПВО. 12 сентября - в тот день, когда Польша замотала белорусскую границу проволокой, чтобы потом спокойно передвигаться польской военной технике.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"В интересах всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств произошедшего Министерство обороны Российской Федерации выразило готовность к профессиональному диалогу и консультациям с Министерством обороны Польши. Призываем польских коллег воспользоваться этим предложением, а не заниматься мегафонной дипломатией на многосторонних площадках".

Польша отказалась от консультаций с Россией.

Польша полностью закрылась от Беларуси. Самое страшное - это ж/д-занавес. "Кузница Белостоцкая" - "Брузги", "Семянувка" - "Свислочь", "Тересполь" - "Брест" - через эти переходы проходят основные грузовые потоки из Китая и стран СНГ в Польшу и далее в страны ЕС. Теперь эти маршруты фактически блокированы.

15 сентября в Польшу с визитом прибудет министр иностранных дел Китая. Запланирована встреча с вице-премьером и с коллегой Сикорским. Вопрос блокировки китайских товаров явно будет одним из основных.

Артем Тозик, временный поверенный в делах Беларуси при ООН:

"Все пункты пропуска на границе с Польшей прекратили работу в ночь на 12 сентября. Не эта ли ситуация создает реальную угрозу стабильности в регионе? Решение польских властей о закрытии границы с Беларусью - пример безосновательных антинародных шагов, направленных против простых граждан как Беларуси, так и Польши".

Артем Тозик

В ночь с 11 на 12 сентября в очереди находились не только белорусы. Все до последнего надеялись, что занавеса не будет. Объявив о закрытии в полночь по Варшаве, польские пограничники перестали пропускать людей минут за 30. Все эти закрытия происходят не ради безопасности и не из заботы о гражданах, а из банального желания наживы

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:

"Как связаны учения "Запад" с закрытием переходов и железных дорог? Военных загрузить, чтобы автобусами переехать? Непонятно. Какой смысл был этого? Я просто удивлен: неужели польское общество действительно верит в тот бред, который озвучил Туск? Что им еще оставалось сказать? Признаться, что они закрывают границы, чтобы получить больше денег от Евросоюза на военную технику? Если бы они так прямо сказали, думаю, выборы в Польше сразу бы переиграли".