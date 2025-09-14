3.63 BYN
В Польше растет общественное напряжение
Глава польского режима подписал согласие на нахождение войск НАТО в стране. Альянс запускает операцию "Восточный страж", что означает усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше.
Между тем в МИД страны сообщили, что все сбитые дроны были "пустышками" - без взрывчатки. На фоне признания собственных ошибок в Польше растет и внутреннее напряжение.
"Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине, подогреваемая Кремлем и подпитываемая искренними страхами и эмоциями. Задача политиков - сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса", - написал Дональд Туск в соцсети.
Пост вызвал бурную реакцию: поляки в комментариях обвиняют украинских мигрантов в пренебрежительном отношении к местным законам, а власти - в игнорировании интересов собственных граждан.