В Польше растет общественное напряжение

Глава польского режима подписал согласие на нахождение войск НАТО в стране. Альянс запускает операцию "Восточный страж", что означает усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше.

Между тем в МИД страны сообщили, что все сбитые дроны были "пустышками" - без взрывчатки. На фоне признания собственных ошибок в Польше растет и внутреннее напряжение.

"Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине, подогреваемая Кремлем и подпитываемая искренними страхами и эмоциями. Задача политиков - сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса", - написал Дональд Туск в соцсети.