Муквич о том, какая мера повысит защиту граждан от неправомерных действий организаторов азартных игр

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июня подписал Указ № 226 "О деятельности в сфере игорного бизнеса". Документ направлен на упорядочение ведения игорного бизнеса, усиление контроля за осуществлением данной деятельности. Заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Владимир Муквич в программе "Актуальное интервью" пояснил, почему теперь нужно хранить видеозаписи из казино и игорных заведений не 30, а 60 суток.

Практика контрольной работы, по его словам, показывает, что обращаются граждане и заявляют о том, что игорное заведение допускает для участия в азартных игр лиц, которым ограничено посещение. "Соответственно, для реализации механизма контроля мы требуем, чтобы организаторы азартных игр представили такие видеозаписи. Понимая о последствиях, а законодательством сегодня регламентированы меры административной ответственности, лицензионного контроля, чтобы скрыть свою противоправную деятельность, многие организаторы прятали такую запись. Либо, ссылаясь на то, что прошел 30-дневный срок, умышленно не предоставляли такие записи, что затрудняло обеспечение контроля", - пояснил он.

В налоговые органы обращались неравнодушные люди, которые являлись близкими родственниками, друзьями, и заявляли о том, что кто-то участвует в азартных играх, отметил Владимир Муквич. "Как правило, это все требовало времени: отработка этой информации, разбирательство, какие игорные заведения. Как правило, когда мы уже приходили на контрольные мероприятия, 30-дневный срок уже истекал. Многие уходили от ответственности".