На белорусско-украинской границе открыли новую погранзаставу "Асаревичи"
Новая погранзастава "Асаревичи" открылась на белорусско-украинской границе в Брагинском районе. Это третье подразделение, которое ввели в строй на границе с Украиной с начала года.
Застава охраняет около 37 километров госграницы с Украиной по фарватеру Днепра.
Пограничная застава "Асаревичи" приступила к охране южных рубежей в 2017 году. До переезда в новый комплекс военнослужащие размещались на рейдовой барже и в помещениях модульного типа. И сегодня официально личный состав переехал в новые корпуса на земле.
Погранзастава - это не только техника, но и люди, которые здесь служат и живут. Для них создана вся необходимая инфраструктура. Руководство страны и лично Президент особое внимание уделяет благоустройству белорусско-украинского участка границы. Погранзастава "Асаревичи" стала 3 из 6 запланированных в текущем году объектов.