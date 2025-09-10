На белорусско-украинской границе открыли новую погранзаставу "Асаревичи"

Новая погранзастава "Асаревичи" открылась на белорусско-украинской границе в Брагинском районе. Это третье подразделение, которое ввели в строй на границе с Украиной с начала года.

Застава охраняет около 37 километров госграницы с Украиной по фарватеру Днепра.

Пограничная застава "Асаревичи" приступила к охране южных рубежей в 2017 году. До переезда в новый комплекс военнослужащие размещались на рейдовой барже и в помещениях модульного типа. И сегодня официально личный состав переехал в новые корпуса на земле.