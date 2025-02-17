На чем базировалась современная система сдерживания противовесов в мире

Современная система сдерживания противовесов базировалась на нескольких ключевых соглашениях, в основном между СССР и США.

В 1968 году Генассамблея ООН одобрила Договор о нераспространении ядерного оружия. Глобальные игроки договорились ограничить клуб ядерных держав, осознавая возможные последствия даже от ограниченного ядерного противостояния.

Никита Хрущев, первый серкетарь ЦК КПСС (1953-1964 гг.):

"Мы говорили, что мы имеем бомбу в 100 млн т тротила. Это верно, я подтверждаю. Но 100-миллионную бомбу мы взрывать не будем, потому что если мы эту бомбу взорвем где-то, куда она предназначается, то мы можем и себе окна побить".

С момента завершения Второй мировой войны прошло всего 23 года. Свежа память об ужасах войны. К 1972 году Брежнев и Никсон подписывают в Москве Договор об ограничении систем противоракетной обороны.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33d03531-77ff-4fa9-83ea-69631a60bff6/conversions/0afc856c-8303-4b40-8db2-053f6bd8e611-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33d03531-77ff-4fa9-83ea-69631a60bff6/conversions/0afc856c-8303-4b40-8db2-053f6bd8e611-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33d03531-77ff-4fa9-83ea-69631a60bff6/conversions/0afc856c-8303-4b40-8db2-053f6bd8e611-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33d03531-77ff-4fa9-83ea-69631a60bff6/conversions/0afc856c-8303-4b40-8db2-053f6bd8e611-xl-___webp_1920.webp 1920w

Соглашение предусматривало отказ от создания испытаний и развертывания систем противоракетной обороны. США и СССР взяли на себя обязательство иметь не более двух систем ПРО, которые должны прикрывать столицу и сосредоточение пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Позже стороны договорились иметь только одну такую систему. Идея заключалась в том, чтобы сформировать возможность каждой из сторон для успешного ответного удара в случае прямой агрессии.

Специальный репортаж | Крах международных отношений: угроза третьей мировой войны и расширение НАТО В условиях нарастающих международных противоречий и изменения баланса сил мир оказывается на пороге новой глобальной конфронтации. - Какие факторы способствуют эскалации конфликтов? - Почему устаревшие правила международных отношений больше не работают? - Как расширение НАТО влияет на безопасность Европы и мира в целом? 17.02.2025 14:39

Осознание невозможности уцелеть при этом обеспечивало фактор сдерживания. Вот что об этом говорил один из архитекторов глобальной системы безопасности, уроженец Беларуси Андрей Громыко.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab954b25-38f6-4b9d-8cdc-5f65d9f2022f/conversions/8dcb1e1e-73e2-4a2a-9de9-189e45184f37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab954b25-38f6-4b9d-8cdc-5f65d9f2022f/conversions/8dcb1e1e-73e2-4a2a-9de9-189e45184f37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab954b25-38f6-4b9d-8cdc-5f65d9f2022f/conversions/8dcb1e1e-73e2-4a2a-9de9-189e45184f37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab954b25-38f6-4b9d-8cdc-5f65d9f2022f/conversions/8dcb1e1e-73e2-4a2a-9de9-189e45184f37-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Громыко, министр иностранных дел СССР (1957-1985 гг.):

"Советский Союз стоит на позиции мироразрядки и будет стоять на позиции мироразрядки, проведя принципиальную политику. Мы себя в обиду не дадим, никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Мы уважаем интересы других государств, законные интересы. Но мы требуем того, чтобы наши интересы уважали. Но мы не можем ручаться за другую сторону. Я уже говорил, что хорошо, если бы Соединенные Штаты действовали так, как говорил американский президент в беседах с нами".

Спустя всего три года - в 1975-м - были подписаны Хельсинкские соглашения, которые, кроме всего прочего, закрепляли принцип нерушимости границ, территориальную целостность и невмешательство во внутренние дела. В военно-политической области акцент делался на мирном урегулировании споров. Тот самый случай, когда бумага все стерпит, особенно когда смотришь на эти пункты с высоты 2025 года. В формировании системы сдержек и противовесов свою роль играл Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Его в 1987 году подписали Рейган и Горбачев.

Белый дом и Кремль брали на себя ответственность по ликвидации баллистических и крылатых ракет средней и меньшей дальности. Стороны соглашались в дальнейшем не разрабатывать и не испытывать новые образцы. Договор также предусматривал взаимный контроль за соблюдением соглашений. Вот только как в США относятся к своим обязательствам, мы сегодня прекрасно знаем. Не особо скрывают это и американские силовики. Ложь и мошенничество - неотъемлемая часть американского государства.