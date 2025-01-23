Нам нужна свободная, любимая Беларусь - "Марафон единства" объединяет минчан

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Самый народный и масштабный проект - "Марафон единства" - четвертый день принимает Минск. За неделю организаторы планируют провести в белорусской столице более 70 мероприятий. Локации разнообразные: от интерактивных "НЕскучных НЕлекций" до шумных концертов в цехах крупных минских заводов.
23 января прошла "Знаковая встреча", состоялись откровенные беседы с молодежью, а впереди "Ночь открытий".
Они говорят на одном языке - мира, взаимопонимания и добра. О том, как перестать мыслить шаблонно и подходить к важнейшим жизненным задачам осознанно, рассказала студентам Минского государственного колледжа полиграфии Наталья Петкевич.
Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Все, что мы делаем для своей страны, мы сделаем для себя. Мы здесь живем. Я безумно люблю свою Родину. Я очень хочу, чтобы она процветала. Я понимаю, что голос каждого из нас имеет значение. Очень радует то, что есть абсолютно ответственное отношение к важнейшему политическому процессу".
На "НЕскучной НЕлекции" "за парту" сели как дети, так и взрослые. О традиционных ценностях на языке нового поколения с молодыми людьми говорил Владимир Перцов. Заместитель главы Администрации Президента пообщался со студентами Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна. Основной акцент был сделан на право и умение выбирать.
Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Мы голосуем не только за конкретного кандидата в Президенты, мы голосуем за вектор, за направление, в котором будет следующие пять лет как минимум развиваться наша страна".
В рамках акции "Марафон единства" праздник пришел в цех к тем, кто делает жизнь минчан светлее: в гости к "Светоприбору" приехал Минскгорсвет.
Десант "Марафона единства" высадился на территории завода гражданской авиации. Здесь уже более семи десятилетий занимаются ремонтом, модернизацией и техническим обслуживанием самолетов. Какое отношение это предприятие имеет к Минскому часовому заводу и какое одно дело они делают вместе, рассказал генеральный директор Минского завода гражданской авиации № 407 Владимир Пекарский.
"Мы вместе с Минским часовым заводом делаем детали для современных самолетов, в том числе российского производства", - отметил он.
Акция, которая за несколько месяцев сплотила всю страну, готовит сюрпризы и 24 января. Кульминацией масштабного "Марафона единства" станет шоу на "Минск-Арене", которое соберет более 10 тысяч зрителей.