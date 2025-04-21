Наталья Кочанова с рабочим визитом посетила Верхнедвинский район

Точки роста экономики Беларуси - в регионах. На этом сделала акцент Наталья Кочанова 30 апреля, посещая в Верхнедвинском районе сразу 2 предприятия. Речь не только об экономике, но и социальном развитии.

Поэтому встречи с трудовыми коллективами стали регулярными. Что сегодня волнует жителей района и чем по праву может гордиться север Витебской области?

Здесь знают, как из обычного молока приготовить уникальные по вкусу и качеству продукты. Это предприятие прошло непростой путь.

Путь небольших маслодельных заводов до одного из самых передовых холдингов в своей отрасли. Верхнедвинский маслосырзавод реализует одновременно несколько крупных инвестпроектов. Сейчас, к примеру, завершается строительство фермы на 800 дойных голов в Кохановичах. А это дополнительно даст перерабатывающему предприятию 5 тысяч тонн молока в год. Об успехах говорят цифры. Да и секретами здесь охотно делятся.

Агрогородок Бигосово, который находится на границе с Латвией и Россией. Он относительно небольшой, а гордость у его жителей измеряется в промышленных масштабах. Причина - местное предприятие "Инвет".

И это еще один пункт в маршруте рабочей поездки председателя Совета Республики.

"Инвет" выпускает около 500 наименований изделий из полимеров, которые находят применение в самых разных сферах. Сейчас в работе крупный инвестпроект. Реализация - до конца года.

На встрече в формате открытого диалога говорили о социально-экономическом развитии страны, законотворчестве, продовольственной безопасности. И, конечно, о том, как важно сегодня сохранить мир и добрососедские отношения.