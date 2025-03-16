Неоценимые потери - рассказали в цифрах, какие утраты от геноцида белорусского народа в годы ВОВ

22 марта - дата, которую знает каждый белорус. День сожжения Хатыни. Нацисты уничтожили ее вместе с жителями 82 года назад. Название этой небольшой лесной деревни стало символом трагедии всего белорусского народа, а 22 марта - символом национальной памяти и скорби.

За годы оккупации на территории страны частично или полностью было уничтожено более 12 тыс. сельских населенных пунктов, 288 из которых повторили судьбу Хатыни. Это данные по итогам расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Политика уничтожения белорусов как нации нацистами была выработана до мелочей. Согласно планам Третьего рейха, предполагали ликвидировать 70 % населения, а 30 % должны были послужить на благо нацистской Германии. На территории Беларуси с первых дней оккупации создавались концлагеря, гетто, проводились карательные экспедиции, сжигались населенные пункты. Полной картины трагедии мы до сих пор не можем обозначить. С ходом следствия цифры растут каждый месяц.

Поле, окруженное лесами и болотом. Земля, на которой не растет ничего, кроме травы. До войны здесь была деревня Парщаха в 24 двора и 85 жителей. Но жизнь остановилась 82 года назад в январе 1943-го. Был морозный солнечный день, из лесу слышались звуки взрывов. Наверняка завязался бой нацистов с партизанами. Вскоре каратели пришли в деревню.

В сарае на окраине деревни погибли 72 человека, из них 46 детей. Палачи облили постройку бензином и подожгли. Кроме жителей Парщахи, в огне сгорели жители соседних населенных пунктов. Людской крик был слышен за несколько километров.

Андрей Ларкин, прокурор Глусского района:

"Эта деревня была трудна для доступа посторонних лиц, если кто-то не знал дорогу, поэтому и проходила карательная операция в январе 1943 года, когда был мороз, когда сюда могли пройти немецко-фашистские оккупанты".

На месте сарая, который стал общей братской могилой, сегодня находится обелиск. В рамках расследования уголовного дела о геноциде на месте бывшей деревни Парщаха были проведены раскопки. Найденные предметы передали в фонды районного краеведческого музея. Среди экспонатов было и женское обручальное кольцо. Имя владелицы установить невозможно. Женщина погибла в огне более 80 лет назад, а мы и сегодня можем видеть вещь, которую она носила на руке. Сколько подобных предметов еще хранит белорусская земля, даже представить сложно. Ежегодно проводят раскопки в местах массовых расстрелов и принудительного содержания людей.

Алеся Корсак, проректор Полоцкого госуниверситета им. Евфросинии Полоцкой, кандидат исторических наук:

"Летом 2024 года вскрыли захоронение, было найдено около 60 останков, которые однозначно принадлежат гражданскому населению, о чем свидетельствуют не только сами останки, потому что костные останки видно от деток до стариков и даже инвалидов, один из них был даже с тросточкой. Свидетельствует еще и одежда, гражданская обыкновенная одежда".

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Нацистская машина уничтожения действовала крайне эффективно. Согласно последним исследованиям, связанным с расследованием уголовного дела о геноциде, в Беларуси за годы оккупации нацисты создали более полутысячи мест принудительного содержания людей - концлагеря, лагеря смерти, трудовые лагеря, гетто.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

"Индекс этого отрицательного показателя тоже очень серьезно вырос. Сейчас мы имеем данные о 570 лагерях смерти, местах принудительного содержания мирного населения и военнопленных. Это почти на 100 единиц больше, чем было известно".

Один из тех населенных пунктов, что увеличил печальный список мест принудительного содержания людей, - городской поселок Любча в Новогрудском районе. В годы оккупации нацисты создали здесь гетто.

На июнь 1941 года в Любче проживало около 3 тыс. человек, 90 % из которых составляли евреи. Политику геноцида нацисты стали реализовывать с первых дней оккупации. Сразу уничтожили цыганский табор, следом стали истреблять еврейское население. К 1944 году за весь период оккупации здесь были уничтожены более 2 тыс. человек.

До сих пор неизвестно, когда в Любче организовали гетто. Точной даты нет. Но остались немые свидетели - начальная еврейская школа хедер, синагога и жилая еврейская застройка. Улица Первомайская - это была территория гетто. Главная площадь населенного пункта - место первой массовой акции уничтожения. Здесь были убиты 374 еврея Любчи. Затем нацисты и полицаи провели еще несколько акций.

Наталья Жишко, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома:

"Местное население рассказывало, что их по улице Первого мая гнали на кладбище и уничтожали в ярах - таких естественных ямах, в которых людей заставляли ложиться по 4 человека и расстреливали. В Любче рассказывают о страшной трагедии еврейской девочки, которую немецкий офицер взял на руки, дал шоколадку, принес и лично застрелил в этой яме".

Если мы говорим, что Беларусь в годы Великой Отечественной войны потеряла каждого третьего, то в Любче погиб каждый второй житель. Такая же статистика и у Витебской области. Эта наша национальная боль. Без малого 5,2 тыс. уничтоженных и пострадавших сельских населенных пунктов в республиканском списке на счету Витебской области. Более 170 включены в Хатынский список. Возглавляет перечень современный Верхнедвинский район, где за полтора месяца проведения карательной операции "Зимнее волшебство" были сожжены около 450 населенных пунктов.

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Для примера, сегодня количество всех населенных пунктов района составляет 256 (почти на 200 меньше довоенного показателя). Были уничтожены от 12 до 15 тыс. человек, около 7 тыс. угнано в концлагеря. Большинство в латвийский Саласпилс.

Всего за годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла более 3 млн человек. Сотни тысяч мужчин, которые так и не стали отцами, женщин, которые не испытали радость материнства. Это миллионы нерожденных детей. Подсчитать урон человеческих жизней не представляется возможным.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

"По предварительным подсчетам, если привязываться к золоту, то ущерб равнозначен 43,5 тыс. т золота. Если в эквиваленте долларовом, то ущерб составил 2,3 трлн долларов".