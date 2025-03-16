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Неоценимые потери - рассказали в цифрах, какие утраты от геноцида белорусского народа в годы ВОВ
22 марта - дата, которую знает каждый белорус. День сожжения Хатыни. Нацисты уничтожили ее вместе с жителями 82 года назад. Название этой небольшой лесной деревни стало символом трагедии всего белорусского народа, а 22 марта - символом национальной памяти и скорби.
За годы оккупации на территории страны частично или полностью было уничтожено более 12 тыс. сельских населенных пунктов, 288 из которых повторили судьбу Хатыни. Это данные по итогам расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Политика уничтожения белорусов как нации нацистами была выработана до мелочей. Согласно планам Третьего рейха, предполагали ликвидировать 70 % населения, а 30 % должны были послужить на благо нацистской Германии. На территории Беларуси с первых дней оккупации создавались концлагеря, гетто, проводились карательные экспедиции, сжигались населенные пункты. Полной картины трагедии мы до сих пор не можем обозначить. С ходом следствия цифры растут каждый месяц.
Поле, окруженное лесами и болотом. Земля, на которой не растет ничего, кроме травы. До войны здесь была деревня Парщаха в 24 двора и 85 жителей. Но жизнь остановилась 82 года назад в январе 1943-го. Был морозный солнечный день, из лесу слышались звуки взрывов. Наверняка завязался бой нацистов с партизанами. Вскоре каратели пришли в деревню.
В сарае на окраине деревни погибли 72 человека, из них 46 детей. Палачи облили постройку бензином и подожгли. Кроме жителей Парщахи, в огне сгорели жители соседних населенных пунктов. Людской крик был слышен за несколько километров.
Андрей Ларкин, прокурор Глусского района:
"Эта деревня была трудна для доступа посторонних лиц, если кто-то не знал дорогу, поэтому и проходила карательная операция в январе 1943 года, когда был мороз, когда сюда могли пройти немецко-фашистские оккупанты".
На месте сарая, который стал общей братской могилой, сегодня находится обелиск. В рамках расследования уголовного дела о геноциде на месте бывшей деревни Парщаха были проведены раскопки. Найденные предметы передали в фонды районного краеведческого музея. Среди экспонатов было и женское обручальное кольцо. Имя владелицы установить невозможно. Женщина погибла в огне более 80 лет назад, а мы и сегодня можем видеть вещь, которую она носила на руке. Сколько подобных предметов еще хранит белорусская земля, даже представить сложно. Ежегодно проводят раскопки в местах массовых расстрелов и принудительного содержания людей.
Алеся Корсак, проректор Полоцкого госуниверситета им. Евфросинии Полоцкой, кандидат исторических наук:
"Летом 2024 года вскрыли захоронение, было найдено около 60 останков, которые однозначно принадлежат гражданскому населению, о чем свидетельствуют не только сами останки, потому что костные останки видно от деток до стариков и даже инвалидов, один из них был даже с тросточкой. Свидетельствует еще и одежда, гражданская обыкновенная одежда".
Нацистская машина уничтожения действовала крайне эффективно. Согласно последним исследованиям, связанным с расследованием уголовного дела о геноциде, в Беларуси за годы оккупации нацисты создали более полутысячи мест принудительного содержания людей - концлагеря, лагеря смерти, трудовые лагеря, гетто.
Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:
"Индекс этого отрицательного показателя тоже очень серьезно вырос. Сейчас мы имеем данные о 570 лагерях смерти, местах принудительного содержания мирного населения и военнопленных. Это почти на 100 единиц больше, чем было известно".
Один из тех населенных пунктов, что увеличил печальный список мест принудительного содержания людей, - городской поселок Любча в Новогрудском районе. В годы оккупации нацисты создали здесь гетто.
На июнь 1941 года в Любче проживало около 3 тыс. человек, 90 % из которых составляли евреи. Политику геноцида нацисты стали реализовывать с первых дней оккупации. Сразу уничтожили цыганский табор, следом стали истреблять еврейское население. К 1944 году за весь период оккупации здесь были уничтожены более 2 тыс. человек.
До сих пор неизвестно, когда в Любче организовали гетто. Точной даты нет. Но остались немые свидетели - начальная еврейская школа хедер, синагога и жилая еврейская застройка. Улица Первомайская - это была территория гетто. Главная площадь населенного пункта - место первой массовой акции уничтожения. Здесь были убиты 374 еврея Любчи. Затем нацисты и полицаи провели еще несколько акций.
Наталья Жишко, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома:
"Местное население рассказывало, что их по улице Первого мая гнали на кладбище и уничтожали в ярах - таких естественных ямах, в которых людей заставляли ложиться по 4 человека и расстреливали. В Любче рассказывают о страшной трагедии еврейской девочки, которую немецкий офицер взял на руки, дал шоколадку, принес и лично застрелил в этой яме".
Если мы говорим, что Беларусь в годы Великой Отечественной войны потеряла каждого третьего, то в Любче погиб каждый второй житель. Такая же статистика и у Витебской области. Эта наша национальная боль. Без малого 5,2 тыс. уничтоженных и пострадавших сельских населенных пунктов в республиканском списке на счету Витебской области. Более 170 включены в Хатынский список. Возглавляет перечень современный Верхнедвинский район, где за полтора месяца проведения карательной операции "Зимнее волшебство" были сожжены около 450 населенных пунктов.
Для примера, сегодня количество всех населенных пунктов района составляет 256 (почти на 200 меньше довоенного показателя). Были уничтожены от 12 до 15 тыс. человек, около 7 тыс. угнано в концлагеря. Большинство в латвийский Саласпилс.
Всего за годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла более 3 млн человек. Сотни тысяч мужчин, которые так и не стали отцами, женщин, которые не испытали радость материнства. Это миллионы нерожденных детей. Подсчитать урон человеческих жизней не представляется возможным.
Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:
"По предварительным подсчетам, если привязываться к золоту, то ущерб равнозначен 43,5 тыс. т золота. Если в эквиваленте долларовом, то ущерб составил 2,3 трлн долларов".
Стоит отметить, что это ущерб от разрушений, потери от утраты национального дохода назвать крайне сложно. Кроме того, в настоящее время поступили дополнительные сведения об уничтожении и разрушении некоторых промышленных предприятий, выявлены новые пострадавшие населенные пункты. Поэтому сумма ущерба будет увеличиваться, как и списки мест принудительного содержания людей, массовых расстрелов и уничтоженных населенных пунктов.