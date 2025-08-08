New York Post: бомбардировки на Хиросиму и Нагасаки были оправданы

80 лет назад в эти дни США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Сейчас, спустя годы, New York Post пишет, что эти бомбардировки были оправданы. Так ли это? Аналитик БиСи Никита Татищев поделился своим мнением.

"Дело не в какой-то отдельной статье New York Post. Эти бомбардировки, по сути, стали краеугольным камнем, фундаментом новой американской политики, сложившейся после Второй мировой войны. Обоснование, именно обоснование, а не оправдание, которое сразу же представили Соединенные Штаты, заключалось в концепции "меньшего зла": если бы было проведено наземное вторжение, погибло бы больше солдат и, в первую очередь, гражданского населения. Поэтому, по их логике, бомбардировки были предпочтительнее", - пояснил эксперт.

Однако эта точка зрения сразу же вызвала резкую критику, в том числе со стороны таких известных людей, как Альберт Эйнштейн, а позже, уже в 50-х годах, - президента США Дуайта Эйзенхауэра.

Геополитическая цель была, в общем-то, очевидна: продемонстрировать Советскому Союзу возможности американского атомного проекта, показать атомное оружие в действии.

"Но есть и еще одно последствие, возможно, даже более значимое. В 1951 году, во многом именно после этих бомбардировок, был заключен так называемый Сан-Францисский мирный договор. По его условиям Япония окончательно оказалась в геополитической орбите Соединенных Штатов и отказалась от своих колоний, в том числе от Тайваня. Таким образом, тот самый сложный геополитический узел, который до сих пор остается неразрешенным и за которым следят аналитики, эксперты, да и весь мир, - тайваньский вопрос - во многом был заложен именно в результате этих событий", - рассказал аналитик БиСи.

Не создали ли Штаты таким образом себе бомбу замедленного действия? Ведь если посмотреть на ситуацию с Тайванем сейчас, регион по-прежнему остается напряженным.