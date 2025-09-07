Ностальгический эпизод ко Дню нефтяника - в проекте "В открытом доступе"

7 сентября - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника). Не случайно труд газовиков пользуется заслуженным уважением, ведь месторождения полезных ископаемых находятся в районах с тяжелыми климатическими условиями.

Смотрите ностальгический эпизод совместного проекта телеканала "Первый информационный" и архива кинофотофонодокументов "В открытом доступе". Вдруг в этих кадрах узнаете себя, своих родных и близких.