Новая многофункциональная спортплощадка открылась в Горках

В Горках открылась современная многофункциональная спортивная площадка. Это новое место притяжения для детей и взрослых, для которых здоровый и активный образ жизни не просто слова.

К слову, это уже третий подобный комплекс, установленный в городке Могилевской области с населением почти в 30 тыс. человек в рамках социального проекта Президентского спортивного клуба "Спорт для всех" при поддержке местных властей.

Тренажеры на различные группы мышц, площадка для игры в баскетбол, снаряды для людей с ограниченными возможностями компактно разместились на небольшой территории, доступ на которую круглосуточный.

Сразу после торжественной церемонии открытия все снаряды были опробованы местными любителями спорта.

1 сентября презентация подобной спортплощадки пройдет в городе Мосты Гродненской области.