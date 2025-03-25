Новикова: Беларуси надо сосредотачиваться на разработке высоких технологий

2024 год был историческим в товарообороте между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Сохранится ли эта тенденция и дальше, в программе "Актуальное интервью" попросили прокомментировать профессора, доктора экономических наук Ирину Новикову.

"Думаю, что в 2025 году она еще сохранится", - предположила она.

"Когда начались санкции, мы заняли ниши, которые освобождали компании, что уходили из России. Если санкции будут сняты с России, мы столкнемся с очень сильной конкуренцией. Об этом говорил Президент, он отметил, что эта пятилетка будет непростая, потому что нам нужно занимать ниши не только в России, а искать, куда можно поставлять нашу среднетехнологичную продукцию, - напомнила профессор. - Хорошо, если у нас пойдет развиваться электроника, мы сможем продолжать поставлять в Россию эту продукцию. И хорошо, если высокотехнологичная продукция, которая есть в производстве в нашей республике, будет расширяться. Это будет прекрасно. Но я все-таки опираюсь на слова Президента, что пятилетка будет непростой".

Ирина Новикова обратила внимание на сотрудничество Беларуси с российскими регионами. "Россия - это большая страна. И ясно, что центральное правительство владеет ситуацией, но в тонкости каждого региона оно не вникает. И поэтому когда организуются встречи на региональном уровне, сталкиваются предприятия, которые показывают, в чем они нуждаются. Мы сталкиваемся с тем, куда можно поставить эту продукцию, как можно организовать сотрудничество. У Беларуси появляются первые совместные предприятия в Башкирии, на Урале создается несколько совместных предприятий (филиалы наших крупных компаний)".

Доктор экономических наук рассказала, что в послевоенный период особенно американские корпорации занимались тем, что разбрасывали филиалы по всему миру. "Мы тоже начинаем этот процесс, но мы пока начинаем такого рода сотрудничество с Россией. Есть филиалы наших компаний не только в России, кстати. Есть и в Средней Азии, есть в Таджикистане, в Азербайджане есть филиалы наших предприятий. Создался уже филиал нашей компании в свободной экономической зоне Суэцкого канала в Египте, - перечислила она. - Но они правильно ставили задачу, что на сегодняшний день там 80 % нашей продукции, но локализация через 5 лет должна достигнуть 30 %. Т.е. тоже конкуренция будет обостряться. Нам нужно искать, куда еще мы можем двинуться".

Ирина Новикова: