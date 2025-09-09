Новый ФОК открыт в Лошице ко Дню города Минска

Минск постоянно расширяет спортивную инфраструктуру. Для жителей столицы особенно значимы центры в шаговой доступности. 9 сентября ко Дню города в столице распахнул двери многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в Лошице.

Долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс в Лошице торжественно открыт. Адрес прописки: улица Янки Лучины, 11. Это современное стильное здание, где для посетителей есть бассейн, различные бани и современный тренажерный зал.

Дмитрий Шаврук, гендиректор ГП "Аква-Минск":

"Данный комплекс построен в развитии действующей системы, сложившейся в государственном предприятии. С учетом обращений наших жителей мы скорректировали проектные работы. Важно отметить, что проектные работы и строительно-монтажные работы выполнены предприятиями, входящими в структуру Мингорисполкома. На сегодняшний момент такой компактный, современный физкультурно-оздоровительный комплекс - это то, что нужно для жителей города Минска".

Предусмотрено 3 бассейна: 1 для взрослых, 2 для детей. Также есть русские бани, финская сауна, хамам и купель. Кроме того, в комплексе есть соляная комната и джакузи, а для релаксации зона с шезлонгами.