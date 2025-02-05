Новые школы, больницы, дороги - Президент утвердил инвестиционную программу - 2025

5 февраля Президент Беларуси подписал указ, которым утверждена Государственная инвестиционная программа на 2025 год. На финансирование объектов предусмотрено 2 млрд 207 млн рублей.

На эти деньги в том числе будут строиться и реконструироваться автомобильные дороги Гомель - Кобрин, Минск - Витебск, Лепель - Полоцк, мосты через реки Припять и Сож, технопарки в Бресте, Пинске, Барановичах, индустриальный парк в Гродно, больница в Поставах, областной онкологический диспансер в Гродно, новые корпуса областной больницы в Бресте и РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, реабилитационный центр в Аксаковщине.

Обновление Витебской областной инфекционной больницы

Яркое здание по проспекту Фрунзе в Витебске привлекает внимание прохожих. Отчетливо видно, какой будет обновленная областная инфекционная больница. Между первым и вторым корпусами (они построены в 60-х) возвели еще один - административно-диагностический. Для удобства пациентов и медиков все здания соединили переходными галереями.

Михаил Казуров, руководитель проекта управления капитального строительства Витебского облисполкома:

"В летний период и когда был этап возведения фундамента, возведения стен, устройство кровли работало порядка 150-160 человек. Мы сейчас на окончательной стадии и такой необходимости нет. Сейчас трудятся работники узкой специальности: специалисты по компьютерным сетям".

Это настоящее второе рождение одной из старейших больниц севера страны. Оно стало возможным благодаря немалым вложениям из бюджета. Объект попал в республиканскую инвестпрограмму 2023-го. И это значительно ускорило весь строительный процесс.

Ирина Романенкова, заместитель главврача Витебской областной клинической инфекционной больницы:

"Цель реконструкции учреждения - создание максимально современных и удобных условий для нахождения пациентов. Это оказание качественной медицинской помощи на современном уровне".

Объекты с быстрой отдачей и комплексным эффектом

Попасть в инвестпрограмму почетно и ответственно. Документ принимается ежегодно. Главное требование остается неизменным: не должно быть ничего лишнего, а все предполагаемые затраты должны формироваться оптимально. Это было принципиальное и жесткое требование Президента. В 2025 году глава государства дважды отправлял документ на доработку. Распределение госфинансов должно соответствовать реалиям времени. А время непростое. Нужно строить и вводить объекты с быстрой отдачей и комплексным эффектом.

"Деньги немалые. И если мы по-хозяйски, эффективно вложим эти деньги, мы получим хороший эффект, - подчеркнул Александр Лукашенко во время доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год. - Каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу".

Инвестпрограмма-2025: Повышение качества жизни

Финальная версия инвестпрограммы-2025 увидела свет 5 февраля. В списке самое необходимое для людей, то, от чего зависит наше с вами качество жизни: дороги, больницы, школы и спорткомплексы. Всего 82 объекта и почти половина будет введена в эксплуатацию уже в 2025 году.

Андрей Картун, первый замминистра экономики Беларуси:

"Требование главы государства, чтобы здесь не добавлять каких-то новых проектов, посмотреть более скрупулезно на эти объекты. Мы собрали все предложения местных органов власти и сгруппировали эти объекты таким образом, чтобы они были переходные и новых практически не добавляли".

Строительство и реконструкция дорог и мостов

Конечно, в список попадают объекты, значимые не для одного района, а для целых регионов. Например, мост через Припять в Мозыре. Жители юга Гомельщины очень ждут его открытия. А это дорога республиканского и даже международного значения - наш коридор на Санкт-Петербург. Будет продолжена большая реконструкция трасс Р46 (Лепель - Полоцк) и М3 - уже от Плещениц и дальше на север.

Открытие уже в 2025 году. Тогда же начнется реконструкция следующего участка - до границы с Витебской областью (а это 22 километра).

Алексей Чернюк, заместитель гендиректора РУП "Минскавтодор-центр":

"4 полосы движения полностью в бетонном исполнении. Также своеобразным ноу-хау будет выполнение проезжей части мостов тоже в бетонном исполнении. У нас не будет асфальтобетона на пролетных строениях, мы уложим бетон".

Объекты, нужные людям

Инвестпрограмма охватывает абсолютно всю страну и абсолютно все сферы нашей жизни. Лабораторный комплекс БНТУ, школа в Островце, онкоцентр в Гродно, технопарки в Бресте, Пинске и Барановичах. А еще станции обезжелезивания и арендные квартиры, которых с каждым годом все больше.

Андрей Картун, первый замминистра экономики Беларуси:

"Сама суть государственной программы в том, чтобы выполнять какие-то социальные обязательства или улучшать всю инфраструктуру вокруг людей для того, чтобы обеспечить более комфортные условия жизни. Если говорить о суммах, это 2,2 млрд рублей".