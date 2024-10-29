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О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Появление новых типов оружия требует постоянного поиска путей нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни. Одно из направлений - использование инженерных сооружений. Подробности у автора проекта "Диспозиция".
Специальная военная операция выявила, обострила, зафиксировала многие новые тренды и продолжает поражать динамикой трансформации форм борьбы. Но что еще более удивительно, СВО не устает также сдувать пыль с прописных истин. В эпоху лазеров, роботов, искусственного интеллекта чуть в сторонке оказались вопросы размещения подразделений, обустройства укрытий. И оказалось, что напрасно. Боевые действия в Украине показали, что от грамотного выбора и защищенности позиций может зависеть устойчивость обороны целого региона. Вне зависимости от того, каким оружием обладает противник.
Да, Интернет заполнен кадрами, на которых дроны залетают прямо в окопы или блиндажи. Но это видео говорит не только об эффективности беспилотников, но и о неэффективности защитных сооружений и фортификации.
Кстати, эта тема в Беларуси находится в зоне контроля Главнокомандующего Вооруженными силами. Александр Лукашенко в 2023 году поручил активно развивать узлы сопротивления, решать вопросы, в том числе оборудования позиций. На днях военные провели специализированный сбор, где всесторонне исследовали проблематику размещения подразделений. Причем речь шла не только о стационарных укрепрайонах, важно уметь закрепиться на позициях и в ходе маневренных действий.
Владимир Белый, начальник Главного управления боевой подготовки ВС Беларуси:
"Мы всегда в вопросах боевой подготовки уделяли значительное внимание вопросам фортификационного оборудования, вопросам защиты личного состава, техники, вооружения, повышения их живучести, а также маскировки".
Бьют сегодня все чаще по голове. И потому особое внимание защите командных пунктов - центров принятия тактических решений. Безопасность обеспечивается в ширину и особенно в глубину. Здесь может пригодиться даже опыт Великой Отечественной, правда, с креном в сторону применения современных средств разведки и управления.
Денис Ляхов, командир мотострелковой роты ВС Беларуси:
"КНП сейчас представляет собой оборудованную комнату, в которой имеется три наката бревен. Все это накрывается пленкой для защиты от влаги и дождя, засыпается песком и маскируется мхом. Также здесь непосредственно должен находиться пункт заряда аккумуляторных батарей, вывода беспилотного летательного объекта".
Военные учатся обосновываться не только в земле или в лесу. Командирское мышление настраивают таким образом, чтобы моментально использовать любую возможность для безопасного размещения подчиненных. Во главу угла ставится сохранение жизней солдат и офицеров. Все чаще на учениях белорусской армии мотострелки, десантники, танкисты укрываются в подвальных помещениях заброшенных зданий, бетонных конструкциях. Главное - надежность и скрытность.
Учитывается при этом и то, что расположенные рядом страны НАТО дружно озаботились в последнее время приобретением мощных и точных ракет и боеприпасов. Польша стремится захватить в Европе лидерство по HIMARS, даже Эстония зачем-то планирует закупить дальнобойные образцы, в том числе ATACMS. Вряд ли эти инструменты предназначены для налаживания добрососедских отношений или рождественского фейерверка.
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