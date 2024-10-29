О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"

Появление новых типов оружия требует постоянного поиска путей нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни. Одно из направлений - использование инженерных сооружений. Подробности у автора проекта "Диспозиция".

Специальная военная операция выявила, обострила, зафиксировала многие новые тренды и продолжает поражать динамикой трансформации форм борьбы. Но что еще более удивительно, СВО не устает также сдувать пыль с прописных истин. В эпоху лазеров, роботов, искусственного интеллекта чуть в сторонке оказались вопросы размещения подразделений, обустройства укрытий. И оказалось, что напрасно. Боевые действия в Украине показали, что от грамотного выбора и защищенности позиций может зависеть устойчивость обороны целого региона. Вне зависимости от того, каким оружием обладает противник.

Да, Интернет заполнен кадрами, на которых дроны залетают прямо в окопы или блиндажи. Но это видео говорит не только об эффективности беспилотников, но и о неэффективности защитных сооружений и фортификации.

Кстати, эта тема в Беларуси находится в зоне контроля Главнокомандующего Вооруженными силами. Александр Лукашенко в 2023 году поручил активно развивать узлы сопротивления, решать вопросы, в том числе оборудования позиций. На днях военные провели специализированный сбор, где всесторонне исследовали проблематику размещения подразделений. Причем речь шла не только о стационарных укрепрайонах, важно уметь закрепиться на позициях и в ходе маневренных действий.

Владимир Белый, начальник Главного управления боевой подготовки ВС Беларуси:

"Мы всегда в вопросах боевой подготовки уделяли значительное внимание вопросам фортификационного оборудования, вопросам защиты личного состава, техники, вооружения, повышения их живучести, а также маскировки".

Бьют сегодня все чаще по голове. И потому особое внимание защите командных пунктов - центров принятия тактических решений. Безопасность обеспечивается в ширину и особенно в глубину. Здесь может пригодиться даже опыт Великой Отечественной, правда, с креном в сторону применения современных средств разведки и управления.

Денис Ляхов, командир мотострелковой роты ВС Беларуси:

"КНП сейчас представляет собой оборудованную комнату, в которой имеется три наката бревен. Все это накрывается пленкой для защиты от влаги и дождя, засыпается песком и маскируется мхом. Также здесь непосредственно должен находиться пункт заряда аккумуляторных батарей, вывода беспилотного летательного объекта".

Военные учатся обосновываться не только в земле или в лесу. Командирское мышление настраивают таким образом, чтобы моментально использовать любую возможность для безопасного размещения подчиненных. Во главу угла ставится сохранение жизней солдат и офицеров. Все чаще на учениях белорусской армии мотострелки, десантники, танкисты укрываются в подвальных помещениях заброшенных зданий, бетонных конструкциях. Главное - надежность и скрытность.