Образ будущего Беларуси - в БИСИ стартовал II Республиканский конкурс аналитических работ

Сегодня Белорусский институт стратегических исследований дал старт II Республиканскому конкурсу аналитических исследований. В первом конкурсе собралось более 130 участников, они представили 92 проекта. 25 авторов продолжили работу над исследованиями в рамках проекта "Будущее Беларуси".

Художники в мышлении и аналитики в искусстве - в Беларуси особое внимание уделяют вопросам молодежного аналитического движения. Сегодня в Беларуси открылся прием заявок для участия во II Республиканском конкурсе аналитических проектов, проводимом Белорусским институтом стратегических исследований. Это уникальная возможность войти в пул молодых аналитиков страны.

В 2025 году тематика конкурса, который, к слову, получил Президентский грант на реализацию, безусловно, выдвигает более сложные требования к конкурсантам. Среди тем исследования - 15 направлений: пользующиеся спросом цифровые технологии и искусственный интеллект, наука и образование, сельское хозяйство, отдельная номинация посвящена вопросам медиасферы оффлайн и онлайн потребления.

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Евгений Харук, координатор проекта "Будущее Беларуси", аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Мы с оптимизмом смотрим на данный конкурс. Достаточно много было заявок, и мы не ожидали такого наплыва молодежи, которая хочет говорить о будущем страны, что-то донести. В этом году были немного изменены темы. Некоторые направления остались с прошлого года, некоторые новые. Медиасфера - новая тема. Мы бы также хотели, чтобы молодежь предложила свое видение точек роста для Беларуси в рамках пятилетки качества".

До 25 апреля заявки на участие могут подать студенты, педагоги и ученые от 18 до 35 лет. Как в составе команд, так и самостоятельно. Новинка сезона - отбор в областях, это позволит расширить географию участия и сделать акцент на исследованиях регионального уровня. Лучших авторов ждут награды, а также возможность продолжать исследовательскую деятельность в школе молодого аналитика.

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Егор Яворец, член молодежного аналитического движения:

"После конкурса была летняя школа молодых аналитиков, был Республиканский форум. В рамках летней школы было огромное количество классных спикеров".

Артем Кузьмин, член молодежного аналитического движения:

"По результатам первого конкурса аналитических проектов я почерпнул для себя несколько компонентов. Первый компонент - это то, что будущим участникам и прошлым участникам необходимо браться за любую возможность, которая предоставляется. Вторым компонентом выступает то, что следует не бояться совершать что-то новое, даже если совершаются какие-то ошибки. И в-третьих, несмотря на то, что это конкурс аналитических проектов, здесь есть место творчеству. Поэтому я желаю будущим участникам творить, развиваться и достигать новых вершин".