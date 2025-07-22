Осторожно, бешенство! В Беларуси зафиксированы случаи массового контакта людей с больными животными

В Беларуси зафиксированы случаи массового контакта людей с больными бешенством животными. Речь идет о Могилевской и Гродненской областях.

Специалисты установили, что с зараженными животными контактировали 16 человек. В одном случае разносчик инфекции - беспризорный кот. Во втором - овца. Сейчас люди получают лечение по полному курсу. Медики напоминают, бешенство - это смертельное заболевание. Вакцинация является основной профилактической мерой.

Алла Дашкевич, заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: "Место контакта следует промыть под струей проточной воды. Если есть рана, обработать ее края настойкой йода или другим спиртосодержащим антисептиком, после этого как можно скорее обратиться в медицинское учреждение. Только врач-хирург или травматолог сможет определить степень повреждения и назначить необходимое антирабическое лечение. Кроме того, важно помнить: при обращении за медицинской помощью, если это возможно, нужно организовать 10-дневное медицинское наблюдение за животным, которое нанесло повреждение".