От здравоохранения до культуры - в НАН Беларуси презентовали результаты научных исследований

Как освоены гранты Президенты Беларуси, 11 марта демонстрируют в Академии наук. 58 проектов, охватывающих сферы науки, образования, здравоохранения, культуры и молодежной политики, представлены на выставке. Руководит мероприятием вице-премьер Владимир Караник.

Мероприятие в НАН серьезное, но интересное. 11 марта с самого утра здесь работает презентационная выставка о результатах научных исследований, для выполнения которых и были предоставлены гранты Президента.

Кстати, в этом году их выделили уже в десятый раз на разработку современных методик, электронных учебных пособий, а также на создание медицинских технологий диагностики заболеваний, на реализацию творческих проектов в области музыкального искусства, для экспозиций музеев и выставок.

За счет грантов предусмотрено и выполнение молодежных проектов, направленных на патриотическое воспитание и вовлечение молодежи в общественную деятельность.

"Проект нашего университета создан совместно с Белорусским союзом женщин. Что может быть дороже мамы, которая дает нам жизнь? Мы хотели рассказать более подробно о наших мамах, которые получают и Орден матери, и заслуживают премию Туснолобовой-Марченко, и даже такой титул, как "Женщина года". Музей полностью функционирует, на него можно перейти с сайта Витебского государственного университета, можно просто ввести в поисковой строке mm.vsu.by, в том числе доступна уже и мобильная версия", - рассказала о проекте начальник отдела ВГУ им. П. М. Машерова Ольга Лесная.

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Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Это разработки, которые, я уверен, лягут в основу больших проектов, которые позволят нам заявить о себе не только в рамках Республики Беларусь, но и на внешней арене. Разработки по защите космических аппаратов, планированию средств связи, разработки в системе здравоохранения, повышению эффективности оказания медицинской помощи. Да, это пока первый шаг, но за каждой такой разработкой дальнейшее движение. Если это касается медицины, то это приведет к колоссальному количеству спасенных человеческих жизней и сохраненному здоровью. Образование - это наше будущее, потому что именно от образования, развития нации зависит движение вперед".