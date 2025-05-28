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Пархомчик надеется получить хороший урожай
Брестский регион приступил к посевной 2025 года и хорошо справился с поставленными задачами, а потом был каскад заморозков, которые наделали определенные сложности и трудности с урожаем. Об этом в проекте "Разговор у Президента" рассказал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.
"Страшного в большом понимании ничего нет, - успокоил он. - Пострадало или погибло посевов на 28 тыс. га земли. Это всего лишь 3 % от всех посевных площадей. Мы получим урожай значительно ниже, чем мы ожидали, еще на 107 тыс. га. Это 11 % от общих посевных площадей".
Петр Пархомчик:
"Сейчас погода меняется, хорошие теплые ночи, начинают дожди. Я думаю, что все-таки мы вернемся к нормальному состоянию наших полей. И тот ожидаемый результат, который мы планировали получить в 2025 году, мы должны получить. Для этого есть все. Есть заготовленное удобрение, своевременно приведена подкормка полей. Будем надеяться, что все вернется в нормальную ситуацию и позволит нам получить хороший урожай".
Председатель Брестского облисполкома напомнил, что результаты 2024 года были рекордными для Брестского региона. "Поэтому мы настроены добавить и по производству, и получению зерновых культур. Хотя с рапсом немножко ситуация хуже из-за заморозков, но будем искать пути решения этих вопросов. Сахарная свекла более миллиона тонн. Кукуруза - это основной сегмент, который мы сейчас пересеваем на погибших участках. Будем высеивать кукурузу и получать дополнительный результат за счет ее", - рассказал о планах Петр Пархомчик.
Говоря о кормах, он отметил, что их достаточно. "Мы очень хорошо поработали в прошлом году. На сегодняшний день до октября обеспечены по сенажу и по силосу до ноября месяца, - проинформировал он. - Первый сенокос, который мы начали снимать, пока он ниже уровня прошлого года на 30 %. Очень важно, что за эту неделю мы видим, что то, что мы уже убрали, оно довольно быстро прогрессирует. Мы уже видим, что новый урожай или второй укос будет значительно лучше, чем первый. Тем более что нам прогнозируют хорошую погоду, в смысле дождливую погоду. Для нас дождливая погода - это хорошая погода. Поэтому мы ждем, что следующая неделя позволит нам еще увеличить и получить дополнительные сенажи".