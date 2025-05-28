Пархомчик надеется получить хороший урожай

Брестский регион приступил к посевной 2025 года и хорошо справился с поставленными задачами, а потом был каскад заморозков, которые наделали определенные сложности и трудности с урожаем. Об этом в проекте "Разговор у Президента" рассказал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.

"Страшного в большом понимании ничего нет, - успокоил он. - Пострадало или погибло посевов на 28 тыс. га земли. Это всего лишь 3 % от всех посевных площадей. Мы получим урожай значительно ниже, чем мы ожидали, еще на 107 тыс. га. Это 11 % от общих посевных площадей".

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Петр Пархомчик:

"Сейчас погода меняется, хорошие теплые ночи, начинают дожди. Я думаю, что все-таки мы вернемся к нормальному состоянию наших полей. И тот ожидаемый результат, который мы планировали получить в 2025 году, мы должны получить. Для этого есть все. Есть заготовленное удобрение, своевременно приведена подкормка полей. Будем надеяться, что все вернется в нормальную ситуацию и позволит нам получить хороший урожай".

Председатель Брестского облисполкома напомнил, что результаты 2024 года были рекордными для Брестского региона. "Поэтому мы настроены добавить и по производству, и получению зерновых культур. Хотя с рапсом немножко ситуация хуже из-за заморозков, но будем искать пути решения этих вопросов. Сахарная свекла более миллиона тонн. Кукуруза - это основной сегмент, который мы сейчас пересеваем на погибших участках. Будем высеивать кукурузу и получать дополнительный результат за счет ее", - рассказал о планах Петр Пархомчик.