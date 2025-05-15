Перезахоронить бойцов с почестями - поисковые работы идут в Витебском и Лиозненском районах

На севере Беларуси развернулись полевые поисковые работы. Подготовка к выходу велась тщательно. Прежде чем приступить, изучались архивные документы и карты местности. Важно поднять останки бойцов, чтобы с почестями перезахоронить. Также особое внимание уделяют поиску родственников погибших защитников.

В Витебском районе полевые поисковые работы развернулись рядом с деревней Еремино. В 2024 году в этой местности эксгумировали останки 23 бойцов, сейчас еще 17. Но цифра не окончательная. Каждый день приносит новые результаты.

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Захоронение в лесном массиве недалеко от Витебска санитарное. В конце 1943 - начале 1944 года здесь стоял военный госпиталь. В округе деревень Королево - Лапути шли ожесточенные бои. И Красная армия, и враг несли немалые потери.

Александр Фоломин, заместитель командира поискового отряда "Западный рубеж":

"После войны место это было не запущенное, видно, что приезжали родственники. Здесь есть останки, которые непосредственно привезены из госпиталя: солдаты с шинами, перепиленными руками и ногами, умершие от ран. И есть солдаты, которые привезены с переднего края, здесь их тоже захоронили".

В раскопе обнаружили награды

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Уже на второй день полевых поисковых работ в раскопе обнаружили две награды. Одна номерная. Цифры хорошо читаются. По ним и удалось установить фамилию бойца. Это Николай Большаков. Он погиб от ран в январе 1944-го. Сейчас задача - найти родственников, чтобы передать медаль "За боевые заслуги".

Александр Каролевич, старший инструктор 52-го отдельного специализированного поискового батальона:

"К сожалению, вторая награда "Партизану Отечественной войны" не номерная, но ценная. Тоже была обнаружена рядом с наградой "За боевые заслуги". За каждый клочок земли погибали наши солдаты".

Исследовать каждый сантиметр

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Поисковики говорят, что местность для проведения работ не самая простая: густой лес, особенность почвы. Но задача стоит исследовать каждый сантиметр участка, ведь только так можно стать еще ближе к правде.

Павел Артамонов, военнослужащий 52-го отдельного специализированного поискового батальона:

"Это на самом деле очень важная работа. Эти люди погибли, защищая нашу Родину, и заслуживают право быть достойно похороненными в братской могиле, к которой могут прийти люди, положить цветы. Очень важная работа ведется по установлению имен погибших".

В Лиозненском районе в годы Великой Отечественной шли ожесточенные бои.

Эдуард Новиков, начальник штаба поискового отряда "Витебский рубеж":

"Части 97-й стрелковой дивизии воевали против 246-й пехотной дивизии и остатков частей 18-й танковой вермахта. Предположительно, в этом районе по журналам боевых действий погибло свыше 400 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии и около 90 немцев".

Новые страницы Великой Отечественной для себя открывают и школьники. Наблюдают и где разрешено - помогают.

Янина Шалыпина, ученица Октябрьской средней школы Витебского района:

"Это в первую очередь память о моих предках, которые сражались за Родину, которые подарили нам мирное небо".