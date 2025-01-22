Пример гордости за наш агропромышленный комплекс. А еще пример продуманных инвестиций, когда элитные виды молочной продукции появляются в доступном виде и больших объемах и замещают импорт. Вслед за выпуском камамбера холдинг "Первый молочный" расширяет производство сыра с голубой плесенью.

Новую линию сегодня торжественно открыли в агрогородке Нарочь Мядельского района. Почти "голубая" мечта АПК: белорусский сыр с благородной плесенью - уже реальность.

Из всех проектов масштабной программы "Один район - один проект", производство сыра с голубой плесенью, пожалуй, самый стильный и, конечно же, вкусный. Это очередной шаг вперед для холдинга "Первый молочный" - такую продукцию здесь начали выпускать более 10 лет назад.

Сырьевая зона для производства рокфорти или тамплиера - Мядельский и соседние районы. Одна из особенностей молока - содержание в нем белка на уровне более 3 %.

Сыры специфические, для их созревания (а это может быть более 90 дней) нужен особый микроклимат и влажность. Теперь в Нарочанском филиале есть и оборудование для фасовки в вакууме. Таким образом польза от голубой плесени сохраняется дольше. Новая линия - это и 20 дополнительных рабочих мест.

Тамара Чичиро, гендиректор Минского молочного завода № 1:

"Мы приняли решение провести модернизацию предприятия. И сейчас наши мощности позволяют нам выпускать 90 тонн сыра с голубой плесенью в месяц. Мы поставили новое дополнительное оборудование по производству сыра, увеличили почти в 2 раза объем камер созревания, закупили новую климатическую систему, которая позволит плесени более равномерно и быстро развиваться. Поставили новое фасовочное оборудование, которое позволяет фасовать сейчас сыр порционно в газовую среду, с помощью которой мы сохраняем живую плесень".

У сыра с голубой плесенью большой экспортный потенциал. Среди потребителей Россия, Казахстан, Грузия и другие страны. Ставка на производство больших объемов молока сработала. Теперь задача - направить эти потоки в русло глубокой переработки.

Василий Сысоев, первый зампредседателя Миноблисполкома:

"Прошлый, позапрошлый год мы открывали новые комплексы, строили, вводили их с новым оборудованием, с новыми технологиями. Больше шла задача на увеличение объема производства молока, исходного сырья, для переработки на наших предприятиях. А сегодня мы уже всерьез задумываемся, мы уже это проводили на Слуцком сыродельном комбинате, сегодня на "Первом молочном", о том, что нужно расширять объемы переработки молока".

Александр Пранович, председатель Мядельского райисполкома:

"Учитывая то, что Мядельский район является туристическим районом, было принято решение в рамках модернизации построить смотровую галерею, которая будет использоваться в качестве экскурсионного маршрута, где люди могут посмотреть производство сыра от начала до его завершения".