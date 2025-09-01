Первый звонок прозвенел для учащихся лицея МВД в Минске

По-особенному прозвучал в День знаний первый звонок в лицее МВД. К слову, это место, где воспитывают настоящих патриотов.

В парадном строю прошли выпускники и юные курсанты Академии, факультета внутренних войск и первокурсники. А ведь еще 10 лет назад о таком профильном учебном заведении в стране можно было только мечтать.

Начинали с небольшого здания. В 20-м году свои двери открыло современное учреждение образования с компьютерными классами, возможностью обучаться управлению беспилотниками, заниматься плаванием и другими видами спорта.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Мы обратились к главе государства с предложением открыть аналогичное учебное заведение в Могилеве. Президент идею поддержал: если ребята желают учиться в лицее МВД, им нужно предоставить такую возможность по всей стране. Сегодня конкурс в оба ведомственных лицея очень высокий, доходил до пяти человек на место".