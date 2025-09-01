3.69 BYN
Первый звонок прозвенел для учащихся лицея МВД в Минске
По-особенному прозвучал в День знаний первый звонок в лицее МВД. К слову, это место, где воспитывают настоящих патриотов.
В парадном строю прошли выпускники и юные курсанты Академии, факультета внутренних войск и первокурсники. А ведь еще 10 лет назад о таком профильном учебном заведении в стране можно было только мечтать.
Начинали с небольшого здания. В 20-м году свои двери открыло современное учреждение образования с компьютерными классами, возможностью обучаться управлению беспилотниками, заниматься плаванием и другими видами спорта.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"Мы обратились к главе государства с предложением открыть аналогичное учебное заведение в Могилеве. Президент идею поддержал: если ребята желают учиться в лицее МВД, им нужно предоставить такую возможность по всей стране. Сегодня конкурс в оба ведомственных лицея очень высокий, доходил до пяти человек на место".
И в продолжение - музыкальный сюрприз от учащихся, показательные выступления бойцов ОМОНа, а еще были бойцы охраны со своими питомцами, и конечно, плац-парад в исполнении роты почетного караула внутренних войск МВД. И кульминация - тот самый первый звонок и торжественный марш по плацу учебного заведения. Затем ребята отправились на урок, тема которого "Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создаем будущее!".