Под Минском археологи нашли амфору со скандинавской руной. О чем может рассказать артефакт?

Историческая сенсация. На реке Менка археологи обнаружили уникальный артефакт - фрагмент амфоры с рунической надписью, которую использовали викинги. Подобные находки крайне редкие не только для этого места, но и для Беларуси в целом.



Раскопки идут активными темпами, уже найдено более сотни артефактов. В основном это фрагменты древней керамики, но и есть уникальные находки.







К примеру, найденным ценным артефактом является фрагмент амфоры со скандинавской руной. Находка особенная, так как в древние времена на амфорах писали греческими буквами или кириллицей. Сокровище относится к традиции скандинавских народов и датируется 11-12 веками. Такая норманнская находка - первая в Беларуси.

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Андрей Войтехович, завотделом археологии средних веков и нового времени Института истории НАН Беларуси: "Часть амфоры причерноморской. Амфоры в таких сосудах привозили сюда вино или оливковое масло с Причерноморья. Но особенность этой амфоры в том, что на ней была процарапана скандинавская руна. Скорее всего, владелец этой амфоры, который занимался привозкой сюда этих товаров, был скандинав".

Это скандинавский след на территории Беларуси – уникальная находка, ведь северные народы не оседали здесь, а использовали наши реки в качестве торговых путей, ведущих в Византию. Помимо уникальной находки, амфоры с руной, археологи обнаружили сотни артефактов древнерусского периода.

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"Обнаружили тоже следы производства ювелирного. Недоделанные вещи, литники, оплавки, недоделанный крестик был найден, фрагменты керамики. Стеклянная бусина, 2-я половина XI - XII века. Это уже не импорт, это изготовление местное стекло", - перечислил находки Андрей Войтехович.Обнаружили тоже следы производства ювелирного. Недоделанные вещи, литники, оплавки, недоделанный крестик был найден, фрагменты керамики. Стеклянная бусина, 2-я половина XI - XII века. Это уже не импорт, это изготовление местное стекло", - перечислил находки Андрей Войтехович.

К поиску артефактов активно подключились студенты исторического факультета БГУ, а также волонтеры из БГУИРа и БНТУ. На этой неделе помогают нашим археологам молодые люди из Минского государственного лингвистического университета.

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"В этот момент чувствуешь себя частью какой-то истории, наверное. Потому что ты вступаешь на старую землю, как минимум находишь старые вещи. И понимаешь то, что, возможно, когда-нибудь ты их увидишь уже в экспозиции. То есть это приятно знать", - подтвердила студентка.

Все найденные вещи здесь - доказательство того, что территория около реки Менка - уникальное историческое место, которое, к слову, имеет важное значение восточнославянской археологии. Ведь именно с этого места и зародился город Минск.

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"Жизнь здесь началась еще 9 тысяч лет назад, в эпоху неолита. Вот как сюда пришли люди, так они поселились, и жизнь здесь практически не прерывалась. Славяне с юга пришли сюда где-то в середине-конце 9 века и основали здесь поселение, так как здесь уже было готовое городище эпохи Железного века. И вокруг этого городища возникло поселение, которое было связано с торговлей и ремеслом. Это так разрослось, что появилась необходимость в городе. В 97-м году начали рубить дубы и строить вокруг деревянные стены - городни. Вот отсюда и название город", - рассказал археолог.