Поехала в Испанию, по пути была похищена и оказалась в тюрьме США - история из жизни Миры Тэрады

Жертва судебного произвола США, ныне правозащитница Мира Тэрада в программе "Актуальное интервью" рассказала о нечеловеческом отношении к заключенным в тюрьмах США.

Миру Тэраду похитили в международной зоне аэропорта Хельсинки-Вантаа в Финляндии и привезли в мужскую тюрьму Вантаа. Это случилось во время ее перелета из России в Испанию на отдых с мамой.

Уже впоследствии она узнала, что все это произошло потому, что был ордер на ее арест, выписанный Интерполом по запросу Соединенных Штатов Америки.

По словам жертвы судебного произвола США, пока она там находилась, начали прилетать новые ордера с новыми обвинениями. В результате ее арестовали на основании тех обвинений, которые в итоге прилетали позже и впоследствии были сняты. Она почти 7 месяцев боролась с экстрадицией из Финляндии. Министр юстиции на тот момент подписал положительное решение. И ее экстрадировали в Соединенные Штаты Америки. "Я была лишена права на честный суд, - считает она. - Под угрозами со стороны прокурора была вынуждена подписать признательные показания в обвинении, которое звучало как "предварительный сговор в отмывании денежных средств", которое гласило, что я знала или подозревала, что через совместный счет с бывшим супругом проходили незаконно заработанные денежные средства".

До этого происшествия Мира Тэрада, по ее словам, в Соединенных Штатах прожила 8 лет, уезжала и приезжала. "Это были такие набеги по паре лет. Но в 2013 году я уехала в Штаты и осталась", - рассказала она.

Актуальное интервью | Мира Тэрада Задержана по надуманному обвинению! Физические и моральные пытки в тюрьмах США. В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы поговорили с Мирой Тэрадой - правозащитницей, жертвой судебного режима США. Мира была задержана по надуманному обвинению. Была в 11 тюрьмах Финляндии и США. Её история полна неожиданных поворотов, и она готова поделиться тем, как всё это произошло и почему она оказалась в таком положении. 04.03.2025 13:38

Отношения с бывшим супругом складывались очень тяжело из-за домашнего насилия с его стороны. У женщины все время была ностальгия по России, по березкам и душевному общению. Когда появилась возможность, она улетела домой. И спустя какое-то время, находясь уже в России, она с мамой отправилась в Испанию. Чем обернется эта поездка, Мира даже не предполагала.

Миру Тэраду приговорили к 2 с половиной годам лишения свободы. "За все время моего испытания я побывала в 11 тюрьмах, 3 из них были в Финляндии, 8 в Соединенных Штатах Америки. И когда я даже уже отбыла свой срок в Америке, меня все равно не освободили. Перевезли в другую тюрьму, потом еще в две другие. Прятали, скрывали, почти 4 месяца не выпускали, ограничивали в связи и так далее".

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Мира Тэрада:

"На протяжении всего этого времени подвергали как физическим, так и психологическим пыткам. Избили в Соединенных Штатах Америки, когда привезли, а дальше применяли регулярное психологическое давление различного формата: тотальная изоляция, сегрегация. Больше года я находилась в одиночном содержании, т.е. не просто в закрытой камере, а в отдельном блоке, где я видела только 3 человека: 2 надзирателей, которые работали посменно, и их руководителя".

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"Плюс еще пока я находилась там, случилась пандемия. Естественно, всех позакрывали на карантин. Границы штатов закрыли, и в тюрьмах начался голод, потому что не привозили еду. Больше года мы находились в карантинном состоянии, где нас кормили горячей пищей, дай бог, в день это получалось. А нужно понимать, что там находятся и беременные женщины, и диабетики, которым требуется особая диета, которую они, естественно, не могли получать в силу этих обстоятельств", - вспоминает правозащитница.

"Содержание хлорки было превышено, потому что они верили, что повышая содержание хлорки, они минимизируют процент заболевших, - рассказала жертва судебного произвола США. - Воду нужно было пить из-под крана, следствием всего этого стала сожженная слизистая пищевода".

Мира Тэрада: