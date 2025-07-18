Пока мы помним - мы живы. Участники "Марша Победы" прибыли в Минск

19 июля в самом центре белорусской столицы, на площади Победы, у обелиска героям Великой Отечественной войны завершается лишь небольшая часть большого проекта - "Марш Победы".



Пробег стартовал у мемориального комплекса "Курган Славы", участники преодолели 29 км. Главная идея этой акции - отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны и всем, кто сражался за нашу свободу и мирное небо.

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"Я считаю, что именно в "Марше Победы" заложена важная идея: чтобы каждый белорус, каждый гражданин нашей страны знал и помнил, какой ценой досталась Победа советскому, в том числе и белорусскому народу; чтобы каждый понимал, как важно и ценно это помнить, нести через годы и передавать подрастающему поколению", - отметила участница акции.

"Марш Победы" стартовал в Москве, весь маршрут составит около 1300 км.

Это не просто километры - это наша история. Подобными акциями организаторы стремятся привлечь внимание молодежи к таким местам, как Курган Славы и многочисленные памятники неизвестному солдату, которых по всей Беларуси огромное количество. Важно, чтобы подрастающее поколение помнило о Великой Отечественной войне и отдавалo дань памяти и уважения героям.