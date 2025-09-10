Польская блокада снова? Что происходит на белорусско-польской границе

забор из колючей проволоки на границе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/669cc157-1262-4467-9ae5-083e2bd7b636/conversions/6a1e94be-bc41-43cd-9dd2-3693c3671385-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/669cc157-1262-4467-9ae5-083e2bd7b636/conversions/6a1e94be-bc41-43cd-9dd2-3693c3671385-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/669cc157-1262-4467-9ae5-083e2bd7b636/conversions/6a1e94be-bc41-43cd-9dd2-3693c3671385-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/669cc157-1262-4467-9ae5-083e2bd7b636/conversions/6a1e94be-bc41-43cd-9dd2-3693c3671385-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Варшавский мост" уже более трех лет является единственным функционирующим пунктом пропуска на белорусско-польской границе для легковых автомобилей и автобусов.

10 сентября в электронной очереди на выезд из Беларуси - около 1 300 машин. Но были установлены здесь и серьезные антирекорды - в ожидании находилось более 4,5 тыс. авто.

Люди могли неделю стоять в очередях. И хоть пропускная способность в час 70 машин, только треть из них въезжала в Польшу. Очередная новость от польской стороны о полном закрытии границы с Беларусью повергла простых людей, туристов и перевозчиков в шок.

"Плакали, прощались с детьми, сказали: сможем - переедем, вернемся. Мы сами из Украины, в Гродно ехали. Жили у детей 2 месяца. Мы пенсионеры, по 80 лет, едем и страдаем. Стояли в очереди двое суток, обратно едем - тоже самое".

"Еду к детям, еду к родне - у сестры 80 лет. Я не была у нее уже 10. И мне ехать еще до Свиноустья. Сейчас автобусы идут полные, полностью полные. Забирают везде".

Как будут возвращаться, пока не знают. Говорят, что рассматривают вариант через Литву, Турцию и даже через ОАЭ. Только вот обойдется это недешево, а еще уйдет немало сил и времени.

Люди делятся мнением:

"Привыкли ждать, потому что это длится уже много лет последних. Привыкли к плохому, к сожалению. Единственное, что ожидаешь - непредсказуемая ситуация на границе".

"Лучше когда свободно, открыто. Это для всех так".

"Это, конечно, возмутительно. Кто в этом виноват? ЕС, конечно. Потому что они же эту всю политику проводят такую. Можно сказать геноцид полностью, если на то пошло. Я езжу каждый месяц и вижу, что творится на границе. Все хуже, хуже и хуже".