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Праздничная программа и реконструкция военных событий. Чем гостей удивляет "Линия Сталина"
Основой празднования Дня Независимости на "Линии Сталина" стал фестиваль "Багратион" и масштабная военно-историческая реконструкция событий 1944-го "Минский котел".
3 Июля на "Линии Сталина" горячо не только из-за погоды. Гостей ждала в мемориальном комплексе насыщенная праздничная программа: экскурсии и интерактивные зоны, выступление кинологов, недавно закончился концерт военных.
Самое зрелищное, ради чего многие и приехали сюда, это военно-историческая реконструкция. Гостям продемонстрировали сцену, максимально приближенную к реальным событиям. И сегодня здесь показали фрагмент операции "Багратион" - а именно, что символично, то, что происходило в Минске 3 июля в 1944 году - так называемую битву за столицу "Минский котел".
"Минский" - это был уже четвертый котел с начала операции "Багратион", в который попали немцы на белорусской земле. Первым стал Витебский, где были окружены более 25 тыс. гитлеровцев, вторым - Бобруйский, в который попали от 40 до 70 тыс. немцев, третий - под Могилевом, где только в битве за город немцы потеряли до 10 тыс. убитыми и пленными.
3 Июля на "Линии Сталина" историки продемонстрировали "Минский котел", в котором погибли 70 тыс. немецких солдат, более 35 тыс. попали в плен.
К слову, празднование продолжится до 19:00. Так что кто остался в городе и не знает, куда сходить, могут еще посетить комплекс.