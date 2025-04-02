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Президент подписал Директиву о совершенствовании работы органов власти
На повышение эффективности работы государства направлена и новая Директива Президента о совершенствовании работы органов власти и усилении исполнительской дисциплины.
Согласно документу, недопустимо вмешательство госорганов, должностных лиц в компетенцию друг друга. Исключается формирование и функционирование советов, комиссий, групп, других экспертных и консультативно-совещательных структур - подменяющих госорганы, кроме непосредственно предусмотренных законодательными актами. Также запрещается необоснованное проведение совещаний, в том числе в дистанционном формате.
Директива содержит также нормы о необходимости упорядочить процесс сбора информации и сократить избыточные запросы в адрес юрлиц, а также обеспечить информационную безопасность.
Алексей Васильев, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я считаю, что это логичное продолжение политики, которую глава государства проводит на протяжении определенного времени. Этот документ направлен на систематизацию той работы, которую проводят различные органы, в том числе повышает уровень ответственности руководителей как местных вертикалей, так и республиканских органов госуправлений. Четкая градация, которая в этом документе, на мой взгляд, позволит исключить возможности, когда то же законодательство два госоргана понимают по-разному. Считаю, что этот документ позволит продвинуться вперед и не допустить торможение, которое иногда бывает, когда пересекаются определенные интересы местной вертикали с республиканской и наоборот.
Документом также предусматривается внедрение цифровых технологий в госуправлении, повышение эффективности командировок. Вводится обязательная оценка состояния исполнительской дисциплины, которая будет влиять на кадровые решения и представления к наградам.