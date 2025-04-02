Президент подписал Директиву о совершенствовании работы органов власти

Я считаю, что это логичное продолжение политики, которую глава государства проводит на протяжении определенного времени. Этот документ направлен на систематизацию той работы, которую проводят различные органы, в том числе повышает уровень ответственности руководителей как местных вертикалей, так и республиканских органов госуправлений. Четкая градация, которая в этом документе, на мой взгляд, позволит исключить возможности, когда то же законодательство два госоргана понимают по-разному. Считаю, что этот документ позволит продвинуться вперед и не допустить торможение, которое иногда бывает, когда пересекаются определенные интересы местной вертикали с республиканской и наоборот.