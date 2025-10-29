Руслан Гребнев: Речь Президента Беларуси на конференции можно охарактеризовать как программную

В Минске III Международная конференция по евразийской безопасности продолжается тематическими секциями.

Экспертное сообщество продолжает обсуждать, возможен ли и каким образом выстраивать диалог между Западом и Востоком.

Руслан Гребнев, замдекана факультета глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова:

"Речь Президента Беларуси Александра Лукашенко можно охарактеризовать как программную, потому что помимо постановки проблем, глава государства обозначил очень четкий план преодоления этих проблем, состоящий из четырех пунктов. Эту речь можно и нужно брать за основу для достижения той самой евразийской безопасности. Нельзя обойти стороной выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Говоря о вопросах и проблемах европейской безопасности, министр говорил о принципах ОБСЕ. Он рассмотрел сложившуюся ситуацию с точки зрения нарушения тех норм и принципов, которые европейцы сами учредили".

По его словам, милитаризация Европы - это проблема номер один. Расширение НАТО на Восток не прекращается.

"Нельзя забывать о том, что, к сожалению, в других постсоветских республиках также зарождаются признаки геополитического раскола мира. Мы со всех сторон окружены угрозой в вопросах безопасности. Нельзя забывать и о потенциальных участниках нового баланса сил, я имею в виду формат РИК (Россия, Индия, Китай), между Индией и Китаем также есть территориальные споры. Существует тайваньский вопрос, который находится в режиме какой-то паузы", - отметил Руслан Гребнев.

Вопросов, которые предстоит еще решить, достаточно много. III Минская международная конференция по евразийской безопасности для этого и учреждена.