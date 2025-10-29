В Германии и Польше недовольны наплывом беженцев из Украины

После того как Украина сняла ограничения на выезд мужчин 18-22 лет, в ЕС хлынула новая волна беженцев. В польском ультраправом объединении "Конфедерация" заявили, Варшава не может больше обременять своих налогоплательщиков расходами на дезертирство украинцев.