В Германии и Польше недовольны наплывом беженцев из Украины
Автор:Редакция news.by
Политики Германии и Польши все громче критикуют массовый отъезд украинцев призывного возраста, сообщает Politico.
После того как Украина сняла ограничения на выезд мужчин 18-22 лет, в ЕС хлынула новая волна беженцев. В польском ультраправом объединении "Конфедерация" заявили, Варшава не может больше обременять своих налогоплательщиков расходами на дезертирство украинцев.
Критика слышна и из-за океана: конгрессвумен США призвала Владимира Зеленского прислушиваться к мнению большинства украинцев. В качестве аргумента приведена свежая статистика Института Гэллапа - почти 70 % граждан Украины поддерживают начало диалога.
