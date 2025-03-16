Президентский спортивный клуб поощряет самых перспективных из молодых - собрали мнения тренеров

Вот уже 19 лет Президентский спортивный клуб поощряет самых перспективных молодых белорусов. В 2025 году обладателями стипендий стали 442 человека - гораздо больше, чем в прошлом. Среди них спортсмены, добившиеся высоких результатов на соревнованиях, их тренеры-преподаватели и, что особенно важно, молодые специалисты, которые только окончили спортивное учебное заведение и работают по специальности не более пяти лет.

В большинстве своем они сами не так давно выходили на борцовский ковер или беговую дорожку, а значит, тренируют на собственном опыте. Каково это - получить своеобразный аванс за будущие громкие победы?

Титулованный борец Абубакар Хаслаханов на молодежном чемпионате Европы, проходившем в Албании, выиграл бронзу. Поздно вечером 15 марта спортсмен с личным тренером Кириллом Фоменко вернулся из Тираны домой.

Кирилл Фоменко, тренер-преподаватель РЦОП "Стайки":

"Абубакар Хаслаханов пришел ко мне в 10 лет в группу начальной подготовки. Начал заниматься борьбой у меня. Пришел он достаточно тучным мальчиком, неуклюжим. Но со временем сформировался в достаточно зрелого парня, который показывает очень хорошие результаты. По кадетам он был чемпионом мира, по юниорам был чемпионом мира, призером чемпионата Европы, был серебряным призером чемпионата мира среди спортсменов не старше 23 лет, чемпион Игр СНГ, участник Олимпийских игр в Париже, где занял седьмое место. Но сейчас продолжаем, готовимся к дальнейшим турнирам".

Но речь сегодня вовсе не о спортсмене. Хотя Хаслаханов в свое время тоже получал стипендию Президентского спортивного клуба, теперь он уже обладатель стипендии Президента Беларуси.

Тренер Кирилл Фоменко за свою работу в число стипендиатов вошел седьмой раз подряд!

Кирилл Фоменко, тренер-преподаватель РЦОП "Стайки":

"Обратите внимание: в одном зале с опытными спортсменами тренируются еще совсем маленькие борцы. Глядя на своих, можно сказать, кумиров мальчишки тянутся за ними и даже могут спросить совета. Сегодня заманивать в секцию борьбы не надо - дети идут сами".

"Значки с 2018 года. 2018-й, 2019-й, 2020-й, 2021-й, 2022-й, 2023-й, 2024-й, 2025-й", - показал коллекцию наградных значков бронзовый призер чемпионата Европы - 2024 по борьбе Абубакар Хаслаханов.

Кирилл Фоменко, тренер-преподаватель РЦОП "Стайки":

"Президентский спортивный клуб поддерживает не только молодых тренеров, но и ребят. Когда молодой тренер приходит, показывает результат и получает какую-то дополнительную зарплату или премию, это очень мотивирует".

Кирилл Фоменко поделился тренерским секретом: надо просто любить свое дело и жить этим каждый день.

Таких тренеров с большой буквы, которые живут своим делом, в Президентском спортивном клубе в этом году отметили 70 человек.

122 человека стали обладателями стипендий как молодые специалисты - те самые, которые только что закончили учиться, но уже с головой окунулись в работу.

На работе Дмитрий Новоселов с 7:40 до 20:00. Тренирует и тренируется сам. Молодой парень еще и действующий спортсмен. На акробатической дорожке выступает уже 18 лет.

Дмитрий Новоселов, тренер-преподаватель СДЮШОР № 4 Гомеля:

"Я тут всю жизнь. Я делаю то, что я умею и знаю. И пока здоровье позволяет, я буду прыгать. Мне очень нравится".

Дмитрий работает с девчонками и признается: с ними ой как сложно. Главное - найти подход. Но, кажется, у тренера это отлично получается.

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Спортсменки поделились впечатлениями о работе с тренером:

"Веселый, он всегда на позитиве, об ошибках говорит с позитивом, чтобы мы не расстраивались и на работу настраивались больше. Он трудолюбивый".

"Дмитрий Алексеевич у нас самый лучший!"

Дмитрий Новоселов, тренер-преподаватель СДЮШОР № 4 Гомеля:

"Волнуешься за спортсменов больше, чем за себя. Очень приятно, что поддерживают молодых специалистов, видят, что они работают, и таким жестом, так сказать, двигают их вперед. Наверное, кому-то это дает какой-то буст вперед, чтобы они хотели больше работать с маленькими детьми, с большими детьми. Конечно, это приятно. Денежное вознаграждение - это всегда классно".

В эти дни родным домом белорусских гребцов-байдарочников и каноистов можно считать базу в Белоозерске. Именно здесь существует теплый канал. Иван Козлов и Глеб Демин, чемпионы мира 2024 года среди юниоров, внимательно слушают тренера Дмитрия Пивовара. Ребята - стипендиаты Президентского спортивного клуба. Тренер, кстати, тоже.

Дмитрий Пивовар, тренер-преподаватель Гомельского государственного училища олимпийского резерва:

"Следующая возрастная группа у них молодежная, то есть это 19-23 года. У нас конкуренция в молодежной группе сейчас очень хорошая в стране, и для того, чтобы адаптироваться в этом возрасте, нужно год-два. Растем. Будут расти, будут прогрессировать, чтобы обошлось без травм и прочего. Я думаю, ребята перспективные, и результаты на юниорских первенствах об этом говорят".

10 тренировок в неделю с одним выходным в воскресенье - для ребят это привычная работа. Выбрали непростой, но красивый спорт.

Глеб Демин, чемпион мира - 2024 среди юниоров по гребле на каноэ:

"Я занимался, и в какой-то момент мне это настолько понравилось, что я прямо влюбился - и все, уже не могу без спорта жить. И просто прихожу и делаю. Вид спорта не в зале, то есть природа, красота кругом, воздух свежий. Летом очень классно это все выглядит".

О максимальных целях в спорте ребята стараются не рассказывать. В этом году акцент на молодежные чемпионаты мира и Европы. И, как говорится, видят цель, не замечая препятствий.

Иван Козлов, чемпион мира - 2024 среди юниоров по гребле на каноэ:

"И если бы не было этой поддержки, то трудно было бы. Знаю многих, кто начинал со мной. Ребята доходили до возраста 18, 19, 20 лет и постарше были, и многие завязывали со спортом, потому что не было такой поддержки. Это помогает очень".

В 2025 году стипендиатами Президентского спортивного клуба стали 442 человека: 249 спортсменов (представители 38 видов спорта, а также паралимпийцы и дефлимпийцы), 70 тренеров-преподавателей и 122 молодых специалиста.